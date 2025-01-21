Опубликовано: 21.01.2025 14:48 , Обновлено: 21.01.2025

Туроператоры Беларуси объявили о старте раннего бронирования туров в Европу на летний сезон 2025 года. В частности, предлагается отдых на пляжных курортах Италии, Греции, Испании, Португалии, Черногории и Кипра, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО). В основном это авиатуры. В Беларуси стартовало раннее бронирование летних туров в Европу. Что по ценам?

Как заявила директор компании «Вояжтур» Анна Нечай, раннее бронирование в этом году особенно актуально по нескольким причинам. Во-первых, отели предложили «хорошие» скидки. Во-вторых, пока ещё есть большой выбор вариантов размещения «на любой вкус и кошелёк», хотя уже сейчас наблюдается дефицит мест в некоторых отелях на определённые даты. В-третьих, ближе к сезону сроки рассмотрения документов на визу в консульствах увеличиваются. Например, рассмотрение документов на испанскую визу может занимать до 6 недель, а места на подачу быстро заканчиваются.

«По всем прогнозам, в летний сезон записаться и подать документы на визу будет практически невозможно», — предупредила Анна Нечай.

На вопрос о сроках действия виз в компании ответили, что ситуация сейчас «достаточно лояльная». Виза может быть как однократной (на срок поездки), так и многократной, сроком до двух лет — решение принимает консульство.

Прямых перелётов из Минска в Европу по-прежнему нет. «Вояжтур» предложило туры с вылетом из Вильнюса, Каунаса и Варшавы.

Компания продемонстрировала цены на некоторые туры с вылетом в июне на двоих, на 7 ночей (актуальны на момент публикации):

Италия (Лидо ди Езоло) из Вильнюса: от 1671 евро (отель Bolivar 3*, завтрак)

Италия (Лацио) из Варшавы: от 1810 евро (отель Lungomare 116 3*, завтрак)

Греция (Крит) из Вильнюса: от 1020 евро (отель Eleni Palace Hotel 3*, завтраки и ужины)

Греция (Родос) из Каунаса: от 1090 евро (отель Tivoli 3*, завтрак)

Греция (Корфу) из Вильнюса: от 1115 евро (отель Popi Star Hotel 2*, завтрак)

Испания (Коста Брава/Дорада) из Вильнюса: от 1290 евро (отель Htop Molinos Park 3*, завтрак)

Испания (Майорка) из Варшавы: от 1587 евро (отель BQ BELVEDERE 4*, завтраки)

Испания (Тенерифе) из Варшавы: от 1561 евро (отель Catalonia Las Vegas 4*, завтраки и ужины)

Кипр из Вильнюса: от 1290 евро (отель San Remo 2*, завтрак)

Черногория из Вильнюса: от 1128 евро (отель Skyprime Apart Hotel 4*, без питания)

Стоит отметить, что прямо сейчас найти раннее бронирование автобусных туров по европейским направлениям довольно сложно. Например, «Трейдвояж» предложил поездку в Грецию по цене от 1290 евро за те же параметры. Как видим, вариант с самолётом может оказаться даже дешевле, причём не потребует проводить около недели в дороге.

Ранее РСТО назвал самую популярную пляжную локацию среди белорусских туристов в прошлом году. Об этом рассказывали журналисты Telegraf.news.

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