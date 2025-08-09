В Беларуси стартовал сезон охoты на пернатую дичь. Милиция напомнила о штрафах в 1260 рублей
В субботу, 9 августа, в Беларуси официально стартовал летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь. В Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР) назвали важные условия и ограничения охоты, а в милиции напомнили о штрафах, которые могут грозить охотникам, которые не придерживается установленных правил.
Так, в список тех, кого охотникам разрешается законно брать на прицел с 9 августа попали:
- водоплавающая дичь (кроме гусей),
- болотная дичь,
- вальдшнеп,
- вяхирь и голубь сизый,
- перепел,
- фазан.
[inf]Рябчики, серые куропатки, различные виды гусей, канадские казарки пока под запретом . Сезон охоты на эти виды стартует лишь в сентябре.[/inf]
Сам летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь продлится до 14 декабря 2025 года .
Как охотиться разрешен, а за что - штрафы?
Как пояснили в БООР, законно подстрелить дичь в можно лишь при условии соблюдения чётких правил.
Во-первых, охота разрешается лишь в светлое время суток.
Во-вторых, при выборе способа охоты нужно учитывать определённые ограничения: безружейный способ допустим при использовании ловчих птиц, ружейный - из засады, с подхода и с подъезда на маломерных судах, но без двигателей или с выключенными двигателями.
В-третьих, для охоты разрешается использовать только гладкоствольное охотничье оружие и патроны, снаряженные дробью. При этом разрешается использовать охотничьих собак, но не гончих и борзых.
А вот использовать следующие виды оружия использовать в охоте запрещается под угрозой штрафов:
- нарезное оружие,
- луки,
- арбалеты,
- картечь и пули.
[inf]Как напомнили в милиции, за использование такого оружия, равно как и за охоту в запрещенных местах или в запретное время, либо запрещенными способами и в запрещенные сроки, предусмотрен штраф от 10 до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей на сегодняшний день). Также у нарушителей вправе конфисковать запрещённое оружие, а за каждую незаконную добытую птицу придется дополнительно заплатить материальный ущерб, причиненный окружающей среде.[/inf]
На какую дичь нужно получать разрешение?
В перечне пернатых также есть один вид, на отстрел которого охотникам придётся получить специальное разрешение. Речь о тетеревах . Сезон охоты на них также уже официально начался, но нужно учитывать то, что эти птицы относятся к нормируемому виду. Как пояснили в БООР, чтобы поохотиться на эту птицу придётся взять в местном охотничьем хозяйстве разрешение и охотничью путевку и соблюдать установленный в конкретном хозяйстве план изъятия этого вида.
По общим правилам, в летне-осенний сезон охоты на тетерева разрешается отстреливать особей любого пола и возраста, за исключением старок - самок, которые водят молодых птенцов.
В охоте на тетерева разрешается охотничьих собак определённых пород - легавых, спаниелей или ретриверов. Охота на этот вид также допустима только днём.
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