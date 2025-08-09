В Беларуси стартовал сезон охoты на пернатую дичь. Милиция напомнила о штрафах в 1260 рублей

Опубликовано: 09.08.2025 13:57 , Обновлено: 09.08.2025

В субботу, 9 августа, в Беларуси официально стартовал летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь. В Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР) назвали важные условия и ограничения охоты, а в милиции напомнили о штрафах, которые могут грозить охотникам, которые не придерживается установленных правил.

Так, в список тех, кого охотникам разрешается законно брать на прицел с 9 августа попали:

водоплавающая дичь (кроме гусей),

болотная дичь,

вальдшнеп,

вяхирь и голубь сизый,

перепел,

фазан.

[inf]Рябчики, серые куропатки, различные виды гусей, канадские казарки пока под запретом . Сезон охоты на эти виды стартует лишь в сентябре.[/inf]

Сам летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь продлится до 14 декабря 2025 года .

Как охотиться разрешен, а за что - штрафы?

Как пояснили в БООР, законно подстрелить дичь в можно лишь при условии соблюдения чётких правил.

Во-первых, охота разрешается лишь в светлое время суток.

Во-вторых, при выборе способа охоты нужно учитывать определённые ограничения: безружейный способ допустим при использовании ловчих птиц, ружейный - из засады, с подхода и с подъезда на маломерных судах, но без двигателей или с выключенными двигателями.

В-третьих, для охоты разрешается использовать только гладкоствольное охотничье оружие и патроны, снаряженные дробью. При этом разрешается использовать охотничьих собак, но не гончих и борзых.

А вот использовать следующие виды оружия использовать в охоте запрещается под угрозой штрафов:

нарезное оружие,

луки,

арбалеты,

картечь и пули.

[inf]Как напомнили в милиции, за использование такого оружия, равно как и за охоту в запрещенных местах или в запретное время, либо запрещенными способами и в запрещенные сроки, предусмотрен штраф от 10 до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей на сегодняшний день). Также у нарушителей вправе конфисковать запрещённое оружие, а за каждую незаконную добытую птицу придется дополнительно заплатить материальный ущерб, причиненный окружающей среде.[/inf]

На какую дичь нужно получать разрешение?

В перечне пернатых также есть один вид, на отстрел которого охотникам придётся получить специальное разрешение. Речь о тетеревах . Сезон охоты на них также уже официально начался, но нужно учитывать то, что эти птицы относятся к нормируемому виду. Как пояснили в БООР, чтобы поохотиться на эту птицу придётся взять в местном охотничьем хозяйстве разрешение и охотничью путевку и соблюдать установленный в конкретном хозяйстве план изъятия этого вида.

По общим правилам, в летне-осенний сезон охоты на тетерева разрешается отстреливать особей любого пола и возраста, за исключением старок - самок, которые водят молодых птенцов.

В охоте на тетерева разрешается охотничьих собак определённых пород - легавых, спаниелей или ретриверов. Охота на этот вид также допустима только днём.

Ранее Telegraf.news сообщил, что 1 июля стартовал первый в истории суверенной Беларуси сезон охоты на медведя. Охотиться на этого зверя, охранный статус которого был понижен в прошлом году, разрешили до 31 декабря, при этом убивать разрешается медведя любого пола и возраста, но в строго ограниченных местах.

В Беларуси впервые стартовал сезон охоты на медведя. В Минлесхозе назвали 7 районов с «наиболее высокой плотностью зверя»