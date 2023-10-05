В Беларуси создали рабочую группу, чтобы определить, сколько должно быть диких животных

Опубликовано: 05.10.2023 16:34 , Обновлено: 11.03.2025

В Беларуси, 5 октября, была создана межведомственная рабочая группа для подготовки предложений по регулированию численности диких животных и птиц. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

В пресс-службе отметили, что председателем рабочей группы был назначен министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

[info_b]Пресс-служба уточнила, что в состав группы вошли представители Министерства лесного хозяйства, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте, Управления делами Президента, НПЦ Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам, Белорусского общества охотников и рыболовов.[/info_b]

Какие же задачи поставлены перед межведомственной группой? Основных – три. Во-первых, представители должны организовать научный учет, определить оптимальную численность и подготовить предложения по регулированию численности отдельных видов диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу (медведь, рысь, дупель и коростель), с учетом возможной угрозы человеку или его хозяйственной деятельности.

Во-вторых, важно определение оптимальной численности тарпановидной лошади и туроподобного скота для мест их обитания в Беларуси. Группа должна выработать решения о необходимости их расселения (переселения) с определением порядка действий и ответственных.

И, в-третьих, группа будет заниматься проработкой вопроса целесообразности внесения изменений в Правила охоты и Правила ведения охотничьего хозяйства.

В пресс-службе рассказали, что во время первого заседания группа заслушала мнения по этим вопросам, обсудила спорные моменты, а также наметила план реализации поставленных Советом Министров задач.

“Биологическое разнообразие является объектом национальной гордости нашей страны. И мы обязаны сохранить его для будущих поколений белорусов”, – констатировал Андрей Худык.

Ранее Телеграф писал, что в 2023 году планируется сократить Красную книгу Беларуси. По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, некоторые виды растений и животных будут исключены из книги в связи с ростом их популяции.

По просьбе охотников? Минприроды решило сократить Красную книгу Беларуси