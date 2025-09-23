В Беларуси символом туризма выбрали цветок картошки

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Опубликовано: 23.09.2025 18:05 , Обновлено: 23.09.2025

Директор Национального агентства по туризму Беларуси Дмитрий Морозов заявил, что символом его организации выбрали стилизованный цветок картошки.

“Он невелик, но красив”, заявил чиновник, добавив что считает его “характеризующим многие вещи в белорусском туризме”, передает госагентство “Минск-Новости”.

“Мы долго думали, с чем должен ассоциироваться новый бренд Национального агентства по туризму. Изучали опыт разных стран — победил вектор на гастрономический туризм. Потому что очень часто путешествие в какую-то страну ассоциируется с дегустацией национальных блюд, - пояснил Морозов. - И когда к нам приезжают гости из других стран, они хотят попробовать драники — наше фирменное блюдо, другие блюда из картофеля. Так мы вышли на тот символ, который лег в основу ребрендинга”.

Чиновник заявил, что новый логотип символизирует “красоту в простых вещах” и то, что картошка в сезон цветения может помочь “найти новые грани в нашем туризме”.

Глава Национального агентства по туризму также добавил, что цветок картошки - редкий символ, хотя корнеплоды этого растения белорусы любят. А потом вдруг рассказал, что если поменять цвет логотипа, то это уже будет не картофельный цветок, а папоротник.

“Кроме того, есть и другая отсылка в логотипе: в нем пять лепестков, символизирующих областные центры, а в середине — Минск. Можно сделать и отсылку еще к одному из символов Беларуси — «папараць-кветке», если изменить цвет на красный”, - заявил чиновник.

Кстати, ранее Telegraf.news писал о туристическом объекте, связанном с картошкой, - на территории Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси в агрогородке Тулово стоит необычная фигура картофеля. У него даже есть лицо. Сам он — коричневый и в «соломенной» шляпе. А рядом лежит золотой мешок, набитый до верху такими же картошками, как и он. А назвали фигурку “Антошка!”

Ранее Telegraf.news писал, что директор Национального агентства по туризму Дмитрий Морозов предложил скорректировать туристическую инфраструктуру курортного поселка Нарочь в Мядельском районе Минской области. Чтобы сделать её более удобной для туристов, Морозов в эфире гостелеканале СТВ предложил построить на территории поселка стоянку для туристических автобусов со всей необходимой инфраструктурой.

Директор Нацагентства по туризму предложил сделать на Нарочи стоянку автобусов