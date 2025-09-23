Директор Нацагентства по туризму предложил сделать на Нарочи стоянку автобусов

Опубликовано: 23.09.2025 11:29 , Обновлено: 23.09.2025

Директор Национального агентства по туризму Дмитрий Морозов предложил скорректировать туристическую инфраструктуру курортного поселка Нарочь в Мядельском районе Минской области. Чтобы сделать её более удобной для туристов, Морозов в эфире гостелеканале СТВ предложил построить на территории поселка стоянку для туристических автобусов со всей необходимой инфраструктурой.

По мнению Морозова, действующая инфраструктура на Нарочи - крупнейшем и самым популярном водоёме Национального парка Нарочанский - не очень удачно выстроена для так называемых “транзитных” туристов. Речь о тех, кто просто проезжает мимо, а не едет на Нарочь целенаправленно, отдохнуть на несколько дней.

Заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Мядельского райисполкома Виктория Кумище пояснила, что сейчас у таких туристов есть возможность остановиться у санатория “Приозерный”. Там можно прогуляться по набережной и по экологической тропе. Однако Морозов такой вариант оценил как не самый удачный.

“Там есть памятник партизанам, рядом контрольная высота, ещё немецкие позиции стоят, вид шикарный на три озера, но это надо залезть и подняться. А если сделать в самом курортном поселке территорию, где могли бы останавливаться транзитные автобусы, купить кофе, воспользоваться удобствами, купить белорусские товары и туда же могли бы ходить”, - озвучил свои предложения Директор Национального агентства по туризму.

По его мнению, так у транзитных туристов появится возможность остановить автобус и в рамках экскурсии, а не поездки в санатории, полюбоваться озером Нарочь. В дополнение к этому Морозов предложил открыть там же филиал торгового дома товаров белорусского производства “Першы гандлёвы”. По его словам, такой “аутлет белорусских товаров для всех санаториев” в курортном посёлке просто “напрашивается”.

Ранее Telegraf.news рассказал, как контролируют белорусских экскурсоводов. Эту тему также подняли на данном ток-шоу гостелеканала СТВ, ведущие которого посетовали на то, что белорусские экскурсоводы сегодня “иногда рассказывают историю совершенно не так, как хотелось бы”.

«Рассказывают, не совсем то» — На госТВ рассказали, как контролируют белорусских экскурсоводов