В Беларуси решили удвоить количество крематориев

Опубликовано: 12.03.2026 15:59 , Обновлено: 12.03.2026

В Беларуси планируют построить ещё один крематорий. Он станет вторым в стране. На данный момент единственный белорусский крематорий функционирует на столичном Северном кладбище, новый планируют открыть в другом регионе страны.

Строительство второго крематория запланировали власти Гомельщины. Об этом на днях упомянул на рабочем совещании председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, о чём написала районная газета “Гомельская правда”.

Новый крематорий должен появиться на территории кладбища в Стукачевке под Гомелем. Сейчас там ведётся масштабная реконструкция. С ноября прошлого года там расчищается участок леса под новую подъездную дорогу и автомобильную парковку на 50 мест, прокладываются инженерные сети.

На втором этапе проекта планируется расширить само кладбище - выделить ещё 5000 мест под двойное захоронение. Только после этого гомельские власти планируют приступить к строительству колумбария и крематория. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко распорядился “максимально ускорить работы” в этом году. Власти признали, что спрос на этот вид ритуальных услуг у белорусов только растет.

Об этом же ещё несколько лет назад рассказывал учредитель “Городской ритуальной службы” Евгений Козлов. По его словам, с каждым годом процент белорусов, которые делают выбор в пользу кремации усопших, только растёт. Больше всего эта тенденция, по его словам, заметна в Минске. Связывал это специалист именно с отсутствием крематориев в регионах.

«Дети, внуки имеют право лечь в гроб на гроб» — В ритуальной службе рассказали, как можно хоронить белорусов

Кстати, столичный крематорий, который отслужил уже больше 40 лет, также планируют в скором времени реконструировать. Об этом прошлой весной заявил директор Спецкомбината коммунально-бытового обслуживания Александр Мышковец. Была разработана предпроектная документация, согласно которой под комплексную реконструкцию отдадут не только инженерные системы, но и здание ритуального зала, административно-бытового корпуса и здания кремационного цеха.