В Беларуси решили проверить родителей и школьников. Когда и что будут "исследовать"?

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Опубликовано: 18.05.2023 09:19 , Обновлено: 18.05.2023

Национальный правовой портал Беларуси сообщил, что Минобразования утвердило постановлением от 2 мая 2023 г. № 146 инструкцию о проведении "Национального исследования качества образования". В его рамках хотят проверить "функциональную грамотность" учащихся 10-х классов и первокурсников колледжей, лицеев.

Там пояснили, что под “функциональной грамотностью” понимают: “выработанную в процессе учебной и практической деятельности интегративную готовность к нахождению оптимальных способов решения жизненных задач и созданию нового в различных сферах”.

Чиновники ведомства утверждают, что такое исследование поможет при “принятии обоснованных управленческих решений в области государственной политики в сфере образования”.

Под исследование попадут как указанные категории учащихся, так и их законные представители (родители) и преподаватели. Его хотят проводить один раз в три года “с использованием автоматизированных информационных систем”. Сама инструкция по проведению исследования ещё не появилась в открытом доступе, поэтому неясно, как будут изучать, например, родителей.

Ранее Телеграф сообщил, что в Министерстве образования Беларуси рассказали, как прошли первые централизованные экзамены — по русскому и белорусскому языкам, когда огласят их результаты и кому, кроме самих школьников, Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) может выдать эти результаты.

Кому, кроме школьников, дадут их результаты ЦЭ? Рассказали в Минобразования Беларуси