В Беларуси запретили российскую "Энциклопедию дошкольников" из-за пробелов

Опубликовано: 30.11.2022 12:28 , Обновлено: 30.11.2022

Госстандарт Беларуси запретил к продаже "Энциклопедию дошкольника", но не из-за содержания, а оформления. Проверяющие государственные эксперты установили, что книга не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Оказалось, что в книжке, издангй минимальный пробел между словами составил от 1,6 до 1,8 мм, что не соответствовало стандартам Таможенного союза.

В итоге на Кингу наложен запрет ввоза, реализации и обращения. Также выписано предписание об устранении нарушений.