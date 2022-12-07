В Беларуси приступили к сбору урожая лимонов

Опубликовано: 07.12.2022 16:18 , Обновлено: 07.12.2022

В Смолевичском районе Минской области Беларуси созрели лимоны. Фрукты начали собирать в середине ноября.

Лимоны выращивают в теплицах ОАО «Озерицкий-Агро». Этим занялись еще в 2018 году.

C одного дерева, как сообщили на гостелеканале СТВ, получается около 10 килограммов фруктов. А зреют они 9 месяцев.

Кстати, в «Озерицкий-Агро» выращивают сразу три типа цитрусовых — цитроны, павловские лимоны и золотые лимоны Мейера.

Как рассказали на комбинате, в 2021 году всего собрали 69 килограм лимонов, а в 2022 году ждут уже 300.

Ранее Телеграф писал, что 30 ноября в Беларуси начался сезон заготовки шишек.

В Беларуси открыли сезон заготовки шишек