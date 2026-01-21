В Беларуси предложили ввести госрегулирование на ещё одну услугу ЖКХ

Опубликовано: 21.01.2026 08:08 , Обновлено: 21.01.2026

В белорусском парламенте сейчас рассматривается законопроект, который предполагает введение госрегулирования ещё одной услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Зарегулировать предложили вывоз канализационных отходов специализированным транспортом, причём как для государственных, так и частных структур.

Если законопроект будет принят, частным компаниям, оказывающим белорусам услугу по вывозу канализационных отходов, запретят самостоятельно устанавливать цены. Тем самым власти пытаются избежать необоснованного завышения тарифов на эту услугу ЖКХ.

При этом об установлении госмонополии на оказание этой услуги речь не идёт - частные компании смогут остаться на рынке, но им придётся работать по тем тарифам, которые определит государство.

“Мы понимаем, что система ЖКХ не сможет взять на себя весь спектр услуг по вывозу канализационных отходов”, - прокомментировала законопроект госагентству БЕЛТА член Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике Елена Хиля.

Одновременно с этим документ, который находится сейчас на рассмотрении депутатов, предусматривает обязательную инвентаризацию всех систем водоснабжения и водоотведения (сам законопроект так и называется - “О питьевом водоснабжении и водоотведении”). Инвентаризацию предложили проводить ежегодно, чтобы исключить факты бесхозяйственности в этой сфере.

Ещё одна новация законопроекта предполагает упрощение системы изменения целевого назначения земли для бурения скважин. Предлагается разрешить водоканалами или организациями ЖКХ бурить новые скважины в более короткие сроки, упростив некоторые бюрократические процедуры, если качество воды в старой скважине по каким-то причинам ухудшилось.

“Предлагается упростить процедуры по оформлению документов, потому что вода людям нужна уже сейчас. И если скважина не справляется либо по каким-то причинам дает некачественную воду, нужно быстрее бурить новую и давать людям воду”, - пояснила мотивацию авторов законопроекта Хиля.

Напомним, год назад первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Бекета пообещал к концу 2025 года “обеспечить качественной питьевой водой” всех потребителей в стране.

В Министерстве ЖКХ пообещали обеспечить всех белорусов «качественной питьевой водой» к концу 2025 года