В Беларуси появился сервис с информацией по средним зарплатам по стране. Кто и как может воспользоваться?

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Опубликовано: 10.04.2024 16:02 , Обновлено: 10.04.2024

Команда популярного белорусского сайта rabota.by представила бесплатный сервис открытой аналитики белорусского рынка труда. Как рассказали разработчики, он должен помочь соискателям оценивать конкуренцию на рынке труда и сравнивать ситуацию в регионах.

По информации разработчиков, новый сервис строится на данных из базы сайта rabota.by. В апреле в нём насчитывалось более 30 000 вакансий и свыше 2 миллионов резюме. Сервис корректирует критерии поиска новой работы для соискателей и помогает оценивать ситуацию с кадрами на рынке труда в регионах.

Чем может помочь сервис stats.rabota.by ?

Введёт в курс ситуации на рынке труда в различных профессиональных областях, что поможет скорректировать стратегию поиска сотрудников или новой работы; Отобразит степень конкуренции среди соискателей в интересующей сфере и поможет оценить, насколько может затянуться поиск нового места работы; Проанализирует уровень медианной заработной платы и соотнесёт его с личными ожиданиями или возможностями компании по заработной плате; Покажет ситуацию с соискателями в регионах, предложив некоторые альтернативы; Поможет планировать выход бизнеса в новых регионах.

Как пользоваться сервисом?

На главной странице сервиса можно проанализировать спрос и предложения, а также узнать об уровне конкуренции на рынке труда. Получить необходимую статистику можно, воспользовавшись интерактивной картой областей Беларуси.

“Также на главной странице можно посмотреть графики, которые отражают изменения основных белорусских показателей, например индекса rabota.by, который показывает уровень конкуренции на рынке труда в соотношении числа активных резюме на одну вакансию. Следует уточнить, что под активными резюме подразумеваются те, которые были созданы, обновлены или которыми соискатели откликались на вакансии за последние 60 дней”, — рассказали разработчики сервиса.

Есть на сервисе и возможность проанализировать изменение количества вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Его мониторинг позволит работодателям оценить динамику доступности работы в разных профобластях и сможет простимулировать их открывать инклюзивные вакансии, считают разработчики.

Ознакомиться подробнее с возможностями сервиса можно в руководстве от разработчиков на сайте rabota.by.

Команда, работавшая над созданием сервиса, заверила, что продолжит работу по его усовершенствованию для того, чтобы сделать его “ещё более удобным и информативным для всего рынка труда, а также для специалистов из разных сфер”.

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