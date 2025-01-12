В Беларуси появился ещё один город с электробусами

Опубликовано: 12.01.2025 14:42 , Обновлено: 12.01.2025

Два новых электробуса прибыли в Новополоцк вечером 11 января. Машины своим ходом добрались из Минска без подзарядки и в скором времени должны выйти на линию.

Всего в первом квартале автопарк Новополоцка запланировал получить 26 электробусов производства «Белкоммунмаш». Парк уже установил две зарядные станции, хотят установить ещё десять. Полного заряда хватает на одну рабочую смену, сообщил гостелеканал «Звязда».

Фото: "Новополоцк сегодня"

Журналист Telegraf.news выяснил, что Новополоцк стал девятым городом в Беларуси, где электробусы начали курсировать по регулярным городским маршрутам — после всех областных центров, Жодино и Шклова. Ещё один город, Микашевичи, стал обладателем служебных электробусов, принадлежащих РУПП «Гранит».

Ранее Telegraf.news писал, что Совмин определил, когда именно должен завершиться полный переход Новополоцка с автобусов на электробусы.

Совмин определил сроки, когда Новополоцк должны перевести на электробусы