В Беларуси пошел снег: «Давно такого не видели». Надолго?

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Опубликовано: 20.03.2026 08:55 , Обновлено: 20.03.2026

В Беларуси в некоторых районах пошел дождь и мокрый снег, в том числе в Минске. При этом страну накрыла облачность из-за высотного циклона на высоте 5,5 км.

По [link href=“https://t.me/meteovibe/14716?single” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] данным [/link] «Метеовайб», после утренних осадков вторая их «порция» ожидается в центре страны ближе к вечеру.

Уже ночью циклон уйдет на Польшу и принесет небольшие осадки местами по юго-западу страны.

Но уже в субботу, 21 марта, все нормализуется. «Завтра днём благодаря антициклону с запада без осадков и мы вновь увидим солнце», — сообщил «Метеовайб».

Согласно Белгидромету, в предстоящие выходные, 21 и 22 марта, погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. А значит, не будет серьезных осадков, за исключением южных регионов в ночь с пятницы на субботу, где возможен небольшой дождь.

По данным Белгидромета, в субботу ночью температура составит от -4°C до +3°C, днем воздух прогреется до +8..+13°C. В воскресенье станет еще контрастнее: ночью ожидается -5..+2°C, зато днем столбики термометров покажут +9..+14°C.

Не забывайте про гололед с утра.