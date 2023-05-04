В Беларуси полностью запретили посещение лесов в четырех районах. А где ограничили?

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Опубликовано: 04.05.2023 11:34 , Обновлено: 04.05.2023

Министерство лесного хозяйства Беларуси ввело полный запрет на посещение лесов в четырех районах Гомельской области. По состоянию на 4 мая запреты действуют в Брагинском, Лоевском, Гомельском и Добрушском районах.

Ещё в 55 районах Беларуси действуют ограничения на посещения лесов. Не коснулись они только Могилёвской области.

[info_b]На карте Минлесхоза, которое ведомство оперативно обновляет по мере снятия ограничений и запретов или введения новых, жёлтым цветом обозначены районы, где посещение лесов ограничено, красным - где полностью запрещено.[/info_b]

В Гомельском лесхозе объяснили введение запретов сложной пожароопасной обстановкой.

“В районах области сложился высокий класс пожарной опасности (III-IV): стоит сухая погода, отсутствуют осадки, пожар может возникнуть от малейшей искры”, - пояснили там.

В связи с этим местных инспекторов государственной лесной охраны перевели на усиленный вариант несения службы, а местных жителей предупредили, что в ближайшее время ограничения и запреты могут ввести и в других районах области.

По данным Гомельского лесхоза, с начала этого года в области уже зафиксировали 7 лесных пожаров, причём чаще всего их причиной оставался “человеческий фактор”.

Ранее Телеграф рассказывал, в чём разница между ограничением и запретом на посещение лесов и какая ответственность грозит нарушителям запретов Минлесхоза.

В Беларуси ограничили походы в лес в 27 районах, а в 11 — запретили. В чем разница?