В Беларуси поезда выбились из графика из-за 1200 упавших деревьев

Опубликовано: 12.12.2022 15:32 , Обновлено: 12.12.2022

В Белорусской железной дороге сообщили, что 11-12 декабря непогода привела к опозданию более 50 поездов. По их информации, задержка составила от 15 до 5 часов.

Причиной этому стали непростые погодные условия — метель, снег, ледяной дождь и ветер. Они привели к обледенению проводов и падению деревьев.

«Всего зафиксировано более 1200 падений деревьев. Общая протяженность участков, на которых были отмечены сбои в электроснабжении и работе средств сигнализации и связи, составила около 140 км. Также наблюдалось обледенение токоприемников электроподвижного состава», — сообщили в пресс-службе БелЖД.

К счастью, никто не пострадал.

В организации добавили, что продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Кстати, еще поздно вечером 11 декабря стало известно об опоздании нескольких поездов по маршрутам Витебск-Орша, Орша-Минск, Могилев-Минск.