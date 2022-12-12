В Беларуси поезда выбились из графика из-за 1200 упавших деревьев
В Белорусской железной дороге сообщили, что 11-12 декабря непогода привела к опозданию более 50 поездов. По их информации, задержка составила от 15 до 5 часов.
Причиной этому стали непростые погодные условия — метель, снег, ледяной дождь и ветер. Они привели к обледенению проводов и падению деревьев.
«Всего зафиксировано более 1200 падений деревьев. Общая протяженность участков, на которых были отмечены сбои в электроснабжении и работе средств сигнализации и связи, составила около 140 км. Также наблюдалось обледенение токоприемников электроподвижного состава», — сообщили в пресс-службе БелЖД.
К счастью, никто не пострадал.
В организации добавили, что продолжают ликвидировать последствия непогоды.
Кстати, еще поздно вечером 11 декабря стало известно об опоздании нескольких поездов по маршрутам Витебск-Орша, Орша-Минск, Могилев-Минск.