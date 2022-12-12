Поезда в Минск и Оршу 11 декабря опоздали на часы. Что произошло?

Опубликовано: 12.12.2022 08:07 , Обновлено: 12.12.2022

Белорусская железная дорога поздно вечером 11 декабря предупредила об опоздании нескольких поездов по маршрутам Витебск-Орша, Орша-Минск, Могилев-Минск.

Как сообщили в пресс-службе БелЖД, задержка составляла от 15 минут до 3 часов.

Причиной там назвали неблагоприятные погодные условия.

«В соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования по вопросам возврата и компенсации стоимости проезда в связи опозданием поездов необходимо обращаться в билетные кассы БЖД», — добавили на БелЖД.

Тем временем в соцсетях белорусы пожаловались, что сильно опоздали в Минск из Витебска. По словам очевидцев, в Орши они приехали по расписанию. Однако в Толочин опоздали на примерно на 50 минут.

Пассажиры утверждают, что состав сломался, и за ними спустя два часа приехал обычный дизель. Позже их поезд снова остановился, как говорят, из-за поломки впереди едущего состава.