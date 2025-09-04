Опубликовано: 04.09.2025 15:02 , Обновлено: 04.09.2025

В Беларуси могут ввести запрет на использование «аморальных» и «безнравственных» названий для кафе, магазинов и товаров. Поводом послужил выход на рынок российской сети доставки суши с провокационным названием.

Дело вот в чём. Сейчас госорганы могут реагировать только на вывески с некрасивыми, по их мнению, словами, признавая их неэтичной рекламой. Но если такое название используется на сайте или в меню внутри заведения, у регулятора нет законных оснований для его запрета.

Как сообщил портал Office Life, сославшись на свои источники, такой нейминг, по мнению чиновников, «создаёт социальную напряжённость, вызывает у граждан негативные эмоции». И сделать с этим пока ничего нельзя.

Судя по всему, скоро правовые основания могут появиться. По информации издания, в Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания готовят соответствующие поправки.

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Напомним, российская сеть доставки суши «Ёбидоёби» известна своим провокационным маркетингом. Её название — это транслитерация японской фразы «День недели — суббота» (убедиться в этом), но оно созвучно с нецензурной бранью.

Не так давно франшиза открылась и в Беларуси, но местные владельцы оригинальное название не взяли. Они выбрали нейтральное «Ё суши и роллы». При этом в меню и на сайте остались оригинальные названия сетов.

В соцсетях тоже используется оригинальное название.

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Помимо прочего, источник утверждает, что проблема не только в меню различных кафе и баров. По их информации, ранее белорусы уже жаловались на названия товаров и услуг с намёками на сексуальную тематику, криминальный жаргон или политический контекст.

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