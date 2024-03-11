Белоруска показала, как звучат названия мировых брендов в Беларуси и Италии. Совпадений нет

🎥 Видео

Опубликовано: 11.03.2024 16:22 , Обновлено: 11.03.2024

В Tik-Tok завирусилось видео, на котором белоруска сравнила звучание известных брендов у итальянцев и белорусов. Оказалось, совпадений нет.

Белоруска с ником missdaaria в Tik-Tok записала видео, на котором сопоставила транскрипции названий всемирно известных брендов. Пользователи удивились — совпадений не нашлось.

Видео набрало уже более 700 тысяч просмотров и свыше 100 ироничных комментариев.

“Так я всю жизнь, когда пытался говорит на английском, говорил на итальянском”, — пошутил один из пользователей.

“Прям как в белорусском языке, как слышим, так и пишем”, — пошутил ещё один комментатор.

Ранее Телеграф рассказывал о том, как белорусы перепевают мировые хиты на белорусском языке. Как звучат известные песни на “мове”?

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