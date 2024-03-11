Белоруска показала, как звучат названия мировых брендов в Беларуси и Италии. Совпадений нет
В Tik-Tok завирусилось видео, на котором белоруска сравнила звучание известных брендов у итальянцев и белорусов. Оказалось, совпадений нет.
Белоруска с ником missdaaria в Tik-Tok записала видео, на котором сопоставила транскрипции названий всемирно известных брендов. Пользователи удивились — совпадений не нашлось.
Видео набрало уже более 700 тысяч просмотров и свыше 100 ироничных комментариев.
“Так я всю жизнь, когда пытался говорит на английском, говорил на итальянском”, — пошутил один из пользователей.
“Прям как в белорусском языке, как слышим, так и пишем”, — пошутил ещё один комментатор.
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