В Березинском заповеднике показали видео, чем занимаются медведи в Беларуси

🎥 Видео

Опубликовано: 28.11.2022 11:21 , Обновлено: 10.07.2024

На сайте Березинского биосферного заповедника опубликовали кадры со своих фотоловушек за лето и осень 2022 года. Кто только не попал на камеру — и волки, и олени, и лоси, и рыси. Но самым забавным получилось видео с медведем.

На нем видно, как довольно большой представитель косолапых, стоя только на задних лапах, чешет спину… об опору линии электропередач.

Наверняка мишка получил от этого огромное наслаждение.

А на другом видео специалисты показали, каким бурый медведь может быть быстрым. Пишут, что его скорость иногда достигает 50-60 км/ч.

А вот сотрудников заповедника больше всего порадовали рыси. Они похвалились, что впервые в объектив попала самка сразу с тремя подросшими котятами.

[info_b]Больше фото и видео с животными можно посмотреть по ссылке.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, как белорусы в 2022 году встречались с медведями.

Например, в Ушачском районе Витебской области несколько человек увидели медведя и начали снимать его на видео. Но всего спустя пару секунд оказалось, что он был не один, а целых три.

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А на Гомельщине люди заметили даже рысь.

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