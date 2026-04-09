В Беларуси открыли регистрацию на ЦТ. Минобразования сказало ждать двух СМС

Опубликовано: 09.04.2026 07:56 , Обновлено: 09.04.2026

В четверг, 9 апреля, в Беларуси стартовала регистрация на централизованное тестирование (ЦТ). В Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ) объяснили, как будущим абитуриентам пройти регистрацию и какие два СМС ждать от Министерства образования.

На то, чтобы зарегистрироваться на ЦТ, абитуриентам дали две недели, последний день - 22 апреля .Для этого можно сразу же приехать в один из пунктов регистрации, либо пройти предварительную регистрацию дистанционно - на официальном сайте РИКЗ, зайдя в личный кабинет участника ЦЭ/ЦТ. Однако в этом случае, как и в прошлом году, ехать в пункт регистрации абитуриенту всё равно придётся - чтобы получить на руки бумажный пропуск, без которого не пустят в аудиторию на экзамен. Успеть забрать этот пропуск нужно также до 22 апреля.

Директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов пообещал, что в будущем планируется полностью уйти от такого формата, но пока полностью перевести регистрацию в электронный формат не удалось.

“Это работа не одного года”, – прокомментировал Миронов в интервью профильному изданию «Настаўніцкая газета».

В отличие от прошлого года, в этом году после регистрации абитуриенту пообещали прислать два информационных СМС от РИКЗ:

Первое придёт сразу после регистрации с напоминанием о том, что абитуриенту нужно забрать бумажный пропуск в пункте ЦТ для завершения процесса регистрации.

Второе РИКЗ разошлёт накануне ЦТ, чтобы напомнить, что уже завтра состоится экзамен.

Какие документы нужны для регистрации на ЦТ?

Для того, чтобы зарегистрироваться на ЦТ, абитуриенту потребуются следующий пакет документов:

документ, удостоверяющий личность, либо его копия (это паспорт, ID-карта, вид на жительство, удостоверение беженца или справка об утрате (хищении) документа);

медицинская справка о состоянии здоровья, если человеку требуются специальные условия для прохождения экзамена в связи с особыми потребностями (разрешение на мобильные устройства или освобождение от обязательной жеребьевки);

плата за регистрацию на ЦТ - 0,1 базовой величины, то есть 4,5 рубля за каждый учебный предмет.

“С этого года на испытания допускаются абитуриенты с устройствами мобильной связи, которые используются исключительно для поддержки и контроля состояния здоровья. Эта категория, а также ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата смогут не участвовать в жеребьевке ввиду состояния здоровья. Пункт проведения экзамена или тестирования определит для них удобные места”, - напомнил о новациях этого года Миронов.

Когда в 2026 году пройдёт ЦТ?

В 2026 году основные дни сдачи ЦТ назначены на следующие даты:

26 мая - обществоведение, математика, биология, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), химия, физика, география, история Беларуси в контексте всемирной истории,

29 мая - белорусский и русский языки,

2 июня - математика, биология, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), география,

5 июня - обществоведение, химия, физика, история Беларуси в контексте всемирной истории.

По правилам, на ЦТ участники должны успеть приехать в пункт тестирования не позднее чем за 30 минут до начала экзамена. При себе нужно иметь минимальный набор предметов, всё остальное придётся оставить за дверьми экзаменационной аудитории:

заполненный и зарегистрированный пропуск на предмет, по которому проводится ЦТ,

документ, удостоверяющий личность (паспорт),

ручку - гелевую или капиллярную, с черными чернилами.

Кстати, в этом году в личных кабинетах абитуриентов на сайте РИКЗ будут отображаться не только сами результаты тестирования, но и полноценные электронные сертификаты. Их абитуриенты смогут напрямую пересылать в вуз, куда планируют поступать, при электронной записи в приемную комиссию.

О том, как именно будет работать электронная очередь для абитуриентов в эту вступительную кампанию, ранее подробно рассказали в Министерстве образования. На этот раз чиновники учли эксперимент 2025 года, когда рассчитывали, что нововведение значительно упростит жизнь выпускников школ.

Как будет работать электронная очередь на подачу документов в белорусские вузы в 2026 году