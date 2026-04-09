В Беларуси открыли регистрацию на ЦТ. Минобразования сказало ждать двух СМС
В четверг, 9 апреля, в Беларуси стартовала регистрация на централизованное тестирование (ЦТ). В Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ) объяснили, как будущим абитуриентам пройти регистрацию и какие два СМС ждать от Министерства образования.
На то, чтобы зарегистрироваться на ЦТ, абитуриентам дали две недели, последний день - 22 апреля .Для этого можно сразу же приехать в один из пунктов регистрации, либо пройти предварительную регистрацию дистанционно - на официальном сайте РИКЗ, зайдя в личный кабинет участника ЦЭ/ЦТ. Однако в этом случае, как и в прошлом году, ехать в пункт регистрации абитуриенту всё равно придётся - чтобы получить на руки бумажный пропуск, без которого не пустят в аудиторию на экзамен. Успеть забрать этот пропуск нужно также до 22 апреля.
Директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов пообещал, что в будущем планируется полностью уйти от такого формата, но пока полностью перевести регистрацию в электронный формат не удалось.
“Это работа не одного года”, – прокомментировал Миронов в интервью профильному изданию «Настаўніцкая газета».
В отличие от прошлого года, в этом году после регистрации абитуриенту пообещали прислать два информационных СМС от РИКЗ:
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Первое придёт сразу после регистрации с напоминанием о том, что абитуриенту нужно забрать бумажный пропуск в пункте ЦТ для завершения процесса регистрации.
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Второе РИКЗ разошлёт накануне ЦТ, чтобы напомнить, что уже завтра состоится экзамен.
Какие документы нужны для регистрации на ЦТ?
Для того, чтобы зарегистрироваться на ЦТ, абитуриенту потребуются следующий пакет документов:
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документ, удостоверяющий личность, либо его копия (это паспорт, ID-карта, вид на жительство, удостоверение беженца или справка об утрате (хищении) документа);
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медицинская справка о состоянии здоровья, если человеку требуются специальные условия для прохождения экзамена в связи с особыми потребностями (разрешение на мобильные устройства или освобождение от обязательной жеребьевки);
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плата за регистрацию на ЦТ - 0,1 базовой величины, то есть 4,5 рубля за каждый учебный предмет.
“С этого года на испытания допускаются абитуриенты с устройствами мобильной связи, которые используются исключительно для поддержки и контроля состояния здоровья. Эта категория, а также ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата смогут не участвовать в жеребьевке ввиду состояния здоровья. Пункт проведения экзамена или тестирования определит для них удобные места”, - напомнил о новациях этого года Миронов.
Когда в 2026 году пройдёт ЦТ?
В 2026 году основные дни сдачи ЦТ назначены на следующие даты:
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26 мая - обществоведение, математика, биология, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), химия, физика, география, история Беларуси в контексте всемирной истории,
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29 мая - белорусский и русский языки,
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2 июня - математика, биология, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), география,
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5 июня - обществоведение, химия, физика, история Беларуси в контексте всемирной истории.
По правилам, на ЦТ участники должны успеть приехать в пункт тестирования не позднее чем за 30 минут до начала экзамена. При себе нужно иметь минимальный набор предметов, всё остальное придётся оставить за дверьми экзаменационной аудитории:
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заполненный и зарегистрированный пропуск на предмет, по которому проводится ЦТ,
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документ, удостоверяющий личность (паспорт),
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ручку - гелевую или капиллярную, с черными чернилами.
Кстати, в этом году в личных кабинетах абитуриентов на сайте РИКЗ будут отображаться не только сами результаты тестирования, но и полноценные электронные сертификаты. Их абитуриенты смогут напрямую пересылать в вуз, куда планируют поступать, при электронной записи в приемную комиссию.
О том, как именно будет работать электронная очередь для абитуриентов в эту вступительную кампанию, ранее подробно рассказали в Министерстве образования. На этот раз чиновники учли эксперимент 2025 года, когда рассчитывали, что нововведение значительно упростит жизнь выпускников школ.
Как будет работать электронная очередь на подачу документов в белорусские вузы в 2026 году