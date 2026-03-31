Как будет работать электронная очередь на подачу документов в белорусские вузы в 2026 году

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Опубликовано: 31.03.2026 18:41 , Обновлено: 31.03.2026

Министерство образования Беларуси (Минобразования) утвердило порядок работы электронной очереди для абитуриентов в новую вступительную кампанию, которая пройдет в 2026 году. На этот раз чиновники учли эксперимент 2025 года, когда рассчитывали, что нововведение значительно упростит жизнь выпускников школ.

Кстати, сервис в интернете доступен не только для бронирования подачи, но и для получения документов.

Кто может воспользоваться и где искать

Система электронной записи на подачу вступительных документов предназначена только для участников централизованного экзамена (ЦЭ) и централизованного тестирования (ЦТ) 2025–2026 годов. Те, кто сдавал испытания раньше, подать документы все равно смогут, но только по живой очереди без предварительной записи.

Также в этом году расширили функционал личного кабинета участников ЦТ и ЦЭ на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ). Абитуриенты смогут не только забронировать дату и время визита в приемную комиссию, но и получить другие документы в цифровом формате. Речь идет о просмотре результатов ЦЭ и ЦТ с детализацией («верно», «частично», «неверно») и сканированной копии бланка ответов.

Кроме того, в кабинете доступен электронный сертификат. Как прокомментировали в ведомстве, он исключает риск утери, порчи или подделки документа, так как не требует личного получения и хранения в бумажном виде.

Алгоритм бронирования

Процесс выбора места в очереди упрощен и автоматизирован.

Абитуриент сначала выбирает до трех приоритетных комбинаций: вуз, факультет и специальность с учетом формы обучения.

А система автоматически выдает свободные талоны по первой комбинации из списка приоритетов.

Далее открывается календарь, где поступающий выбирает удобную дату и свободное время.

После подтверждения выбора на телефон абитуриента приходит СМС с информацией о месте, дате и времени визита, а действующий талон в формате PDF сохраняется в личном кабинете.

А если не явился? И можно ли отменить бронирование?

Разработчики предусмотрели механизмы на случай изменения планов у абитуриентов. По утверждению специалистов РИКЗ, бронь можно отменить в установленные сроки приема документов и выбрать новый вуз, специальность или дату.

Важно помнить: повторная запись при наличии действующей брони невозможна. Также действует правило автоматической аннуляции: если абитуриент не пришел в назначенное время и не подал документы, бронь снимается.

Но и санкций никаких нет. Записаться снова можно и в случае автоматической отмены, и даже если не явился.

Также, если абитуриент по каким-то причинам не хочет пользоваться электронной очередью, это не проблема. Как уточнили в Министерстве образования, традиционная «живая очередь» сохраняется. Подать документы можно в обычном порядке, как и раньше.

И да, система бронирования работает круглосуточно.