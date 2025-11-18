В Беларуси основали новый "элитарный" вуз. Кого пообещали принять без экзамена?

Опубликовано: 18.11.2025 14:51 , Обновлено: 18.11.2025

Уже в следующем учебном году у белорусских абитуриентов появится возможность поступить в новое учебное заведение, где студентам пообещали обеспечить "элитарную подготовку". Высшая школа естественных наук и технологий заработает на базе Белорусского государственного университета (БГУ) и будет заметно отличаться от других вузов по многим параметрам. Узнали подробности.

Как пояснили в пресс-службе БГУ, обучение в Высшей школе естественных наук и технологий будет ориентировано не на массовую подготовку специалистов, а на “элитарную” и “опережающую” подготовку одаренной молодежи. На старте заявлено пять экспериментальных программ, рассчитанных на 5 лет обучения:

Интеллектуальные радиофизические системы и технологии. Прикладная физика и информатика. Прикладная математика, механика и информатика. Фундаментальная и прикладная химия. Фундаментальная география.

Ректор БГУ Андрей Король пообещал будущим студентам нового вуза “совершенно новую для Беларуси траекторию” обучения, в которой, по его словам, будет сочетаться индивидуализация, усиленная интенсивность и практикоориентированность обучения. На первых трёх курсах студентам предложили углубленно изучать фундаментальные и естественнонаучные дисциплины, один день в неделю посвящать науке, а на старших курсах пообещали регулярную практику в базовых организациях и активное вовлечение в производственный процесс, как на предприятиях, так и в научных центрах, а также в заграничных стажировках.

Студентов предупредили, что преподавать некоторые дисциплины будут зарубежные специалисты на английском языке и пообещали внедрять оригинальные исследовательские разработки студентов в производство на белорусских предприятиях.

Впрочем, попасть в ряды студентов Высшей школы естественных наук и технологий, судя по всему, будет непросто. Во-первых, некоторых абитуриентов готовы зачислять вне конкурса - по результатам одного лишь внутреннего собеседования. Такую поблажку пообещали победителям олимпиад и выпускникам лицея БГУ и Национального детского технопарка.

Остальным же придётся проходить не только собеседование, но и внутренний экзамен.

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