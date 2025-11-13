РИКЗ запустил дистанционное репетиционное ЦТ. Как белорусским абитуриентам пройти бесплатно?

Опубликовано: 13.11.2025 12:46 , Обновлено: 13.11.2025

Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) 12 ноября дал старт дистанционному репетиционному тестированию (ДРТ), которое призвано помочь будущим абитуриентам подготовиться к централизованному тестированию. Узнали, где и как можно бесплатно пройти ДРТ и заменит ли оно репетиционное тестирование, за которое нужно платить.

Тесты, аналогичные тем, что были в предыдущие годы на централизованных экзаменах и централизованном тестировании, выложили на сайте самого РИКЗ. Тесты составили для всех 14 учебных дисциплин, по которым сдают ЦЭ и ЦТ белорусские старшеклассники. Там же можно скачать и распечатать бланки ответов, которые используются на экзаменах, чтобы полноценно потренироваться в том числе и в их заполнении.

Пройти тестирование можно в любой день и в любое время, абсолютно бесплатно. Для этого даже не потребуется регистрация на сайте - достаточно перейти по ссылке и приступить к ответу на вопросы. Чтобы узнать свой результат, ответы придётся перенести в специальную цифровую форму - после её заполнения система сразу же выдаст результат.

Как пояснил директор РИКЗ Дмитрий Миронов в комментарии госагентству БЕЛТА, тесты можно проходить не единожды, и за каждую новую попытку платить не придётся. Время выполнения теста не ограничено, хотя на сайте указано, сколько времени отводится на данный тест на настоящем экзамене.

Миронов сообщил, что для работы над ошибками, допущенными в ДРЦ, абитуриенту после выдачи результатов будет также предоставлено тематическое консультирование - авторское решение заданий, правильные ответы, а также ссылки на материалы в учебниках, по которым можно повторить материал по темам, в которых абитуриент допустил ошибку.

Несмотря на то, что руководитель РИКЗ признал такую форму тестирования удобной и важной для подготовки к экзаменам, полноценной заменой репетиционному тестированию (РТ), по его словам, она всё равно не станет, так что от платных “репетиций” экзамена ведомство пока решило не отказываться.

“Наиболее полное представление о тематике, формах и типах тестовых заданий, что будут предложены на ЦЭ и ЦТ, дают все-таки три этапа РТ. Именно участники репетиционного тестирования получают шанс окунуться в атмосферу, аналогичную той, которая будет на выпускных и вступительных испытаниях”, - пояснил Миронов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце октября Министерство образования выложило в свободный доступ важные документы, которые могут помочь абитуриентам, которые будут поступать в белорусские вузы в следующем году. В частности, ведомство опубликовало программы вступительных экзаменов на общее высшее и специальное высшее образование.

Минобразования опубликовало важные документы для абитуриентов‑2026