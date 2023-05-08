В Беларуси ограничили посещения лесов в большинстве районов. Только в одной области можно везде

Опубликовано: 08.05.2023 19:17 , Обновлено: 08.05.2023

В Минлесхозе 8 мая сообщили, что в 83 районах Беларуси ограничили посещение лесов. Вся Гродненская область и Брестская (за исключением одного района) оказались в жёлтой зоне.

В Минской и Витебской областях также посещение лесов не ограничено по одному району на каждую.

А вот Могилевскяя область вся осталась зелёной, что означает, что в лесу там можно ходить без оглядки на ограничения. В Гомельской области ограничения ввели в 10 районах.

Напомним, что при официальном введении ограничений на посещение лесов (жёлтый цвет на карте) гулять в них не запрещается. Нельзя при этом разводить костры и использовать открытый огонь, а так же организовывать и проводить в лесу массовые мероприятия. Также запрещается въезжать на территорию леса на личном авто.

В Беларуси ограничили походы в лес в 27 районах, а в 11 — запретили. В чем разница?