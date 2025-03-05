В Беларуси объявили старт весеннего сезона охоты на птицу. Когда и на кого разрешили идти в лес?

Опубликовано: 05.03.2025 15:28 , Обновлено: 05.03.2025

В марте в Беларуси начинается весенний сезон охоты, сообщили 5 марта в Госинспекции охраны животного и растительного мира. Журналисты Telegraf.news узнали, с каких дат белорусским охотникам можно будет стрелять в птиц конкретных видов, какие при этом будут действовать ограничения и когда сезон охоты завершится.

Сроки весенней охоты в 2025 году

По информации госинспекции, даты начала сезона охоты на пернатую дичь следующие:

с 8 марта - на гусей (гусь-белолобый, гусь-гуменник, гусь серый, канадская казарка (любого пола)) и селезней уток (кряква, свиязь, гоголь, широконоска, чернеть хохлатая, чирок-трескунок и чирок-свистунок, серая утка),

с 15 марта - на самцов вальдшнепа “на тяге”.

Официально продлится сезон охоты на эти виды птиц до 11 мая. Однако, поскольку по действующим Правилам охоты общая продолжительность весеннего сезона не должна превышать 28 дней, каждое охотничье хозяйство вправе устанавливать свои точные сроки открытия и закрытия сезона, ориентируясь на погодные условия, а также на наличие дичи в конкретных местах.

Условия весенней охоты предполагают ряд особенностей:

на гусей и селезней уток разрешается охотиться только из засады с использованием манков (в том числе электронных), подсадных птиц или чучел и только в светлое время суток (при это с 12:00 до 18:00 охота запрещается),

на самцов вальдшнепа “на тяге” охотиться, наоборот, разрешается в промежутке с 18:00 до 22:00.

В какие дни можно охотиться?

выходить с ружьём на дичь, которая не относится к категории нормируемой, разрешается в следующие дни:

в субботу и воскресенье,

в государственные праздники и праздничные дни, установленные или объявленные в соответствии с законодательством нерабочими,

в отдельные рабочие дни в случае их переноса Советом министров Беларуси на выходные дни.

Охотиться на вальдшнепа “на тяге” также разрешается по пятницам, а охотничьи хозяйства могут по собственному усмотрению установить по два дополнительных дня в неделю, когда на их территории также разрешается охотиться.

На кого ещё можно охотиться в этот сезон?

Помимо выше указанных птиц в сезон весенней охоты также разрешается добыча следующих видов птиц:

баклана,

сизого голубя,

серой и белой большой цапли.

Кроме того, у белорусских охотников всегда есть право на добычу следующих видов птиц и животных с помощью разрешенных в данный сезон орудий:

волк,

шакал,

лисица,

енотовидная собака,

серая ворона,

сорока.

С каким оружием можно выйти на охоту?

На весенней охоте разрешается использовать следующее оружие:

гладкоствольное охотничье оружие, заряженное патронами, снаряженными дробью,

для розыска и подачи добытой дичи допускается использование охотничьих собак – терьеров, такс, легавых, спаниелей, ретриверов, водных собак.

Охота на токах

Охота на самцов глухаря и тетерева на токах стартует чуть позже - с 20 марта по 10 мая (за исключением Брестской и Гродненской областей). Эти птицы включены в перечень нормируемых видов, поэтому чтобы поохотиться на них в Беларуси нужно получить специальное разрешение и охотничью путевку.

[info_b]Напомним, за охоту без разрешений, а также за добычу других видов птиц, не разрешённых в данный момент, в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность - по статье 282 Уголовного кодекса можно получить запрет на охоту на несколько лет, внушительный штраф и даже отправиться в тюрьму на срок до трех лет .

Менее тяжкие нарушения правил охоты могут повлечь административную ответственность (по статье 16.27 Кодекса об административных правонарушениях). Но в любом случае провинившемуся охотнику придётся в добавок к штрафу также возмещать государству вред, причиненный окружающей среде его действиями.

Штраф - до 15 базовых величин, то есть 630 рублей сегодня (при повторном нарушении в течение года – от 10 до 30 базовых величин (то есть максимум 1260 рублей) с лишением права охоты) грозит охотникам за нарушение правил безопасности охоты.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в феврале этого года в социальной сети TikTok появился ролик, на котором автор показал “нашествие” уток на реке Россь, что в Волковысском районе Гродненской области. За день видео набрало больше 80 тысяч просмотров и свыше полутора тысяч лайков.

«Клондайк для охотников» — В TikTok показали нашествие уток на Гродненщине