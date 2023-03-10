В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. У кого будет страшнее всего?

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Опубликовано: 10.03.2023 13:43 , Обновлено: 10.03.2023

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на субботу 11 марта. Многих белорусов ждет полный зимний «набор» погодных условий.

Так, ночью по северной половине страны синоптики пообещали сильный снег и мокрый снег. Утром у большей части белорусов — гололед.

Днем же в западной части республики усилиться ветер порывами до 15-20 м/с.

Во второй половине дня на дорогах Гродненской и Брестской области спрогнозировали гололедицу.

Еще конкретней о погоде в Беларуси по областям можно узнать на карте МЧС. Как видно, меньше всего стихия затронет лишь Гомельскую область. Там ожидают лишь гололедицу.

“Удар” на себя возьмет Гродненская область. Там собрался весь зимний погодный комплект.

Спасатели посоветовали белорусам не ездить в городе на авто, избегать нависших конструкций и проводов, двигаться осторожна, наступая на всю подошву.

Температура воздуха ночью в Беларуси составит от -6°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу. Днем +2..+7°С, в южных районах +8..+10°С.

Погода в Беларуси на воскресенье 12 марта

По прогнозу Белгидромета в воскресенье на большей части территории страны пройдут снег, мокрый снегом, ночью по востоку с дождем.

Местами пойдет метель.

Ветер северо-западный, западный порывистый, на большей части сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 0..-6°С, днем -2..+4°С.