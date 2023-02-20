В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности на 20 февраля

Опубликовано: 20.02.2023 08:46 , Обновлено: 20.02.2023

Билгидромет объявил оранжевый уровень опасности на понедельник, 20 февраля.

Как сообщили синоптики, на больше части территории страны сохранится усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Судя по карте МЧС, больше всего это почувствуют жители Гродненской, Брестской, Гомельской и Могилевской областей.

В целом 20 февраля ожидают облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории пойдет снег или мокрый снег, днем по западу переходящий в дождь. На отдельных участках дорог гололедица.

Температура воздуха составит от -2 до +3°С, в юго-западных районах до +5°С.