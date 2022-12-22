В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за туманов. Но не везде
Белгидромет предупредил белорусов о туманах и объявил оранжевый уровень опасности в четырех областях на 22 декабря. Синоптики также рассказали, во сколько закончатся неблагоприятные условия.
[obnovleno_b]Синоптики продлили оранжевый уровень опасности из-за тумана до конца дня.
«В период с 12 до 18 ч распространятся на большую часть территории страны и г. Минск и сохранятся до конца дня и в течение ночи 23 декабря (пятница).[/obnovleno_b]
«Сегодня, 22 декабря (четверг) в период с 07 ч 30 мин до 11 ч по западной половине ожидаются туманы. Видимость в туманах 100-500 м», — сообщили специалисты.
Как видно на карте МЧС, это касается Минской, Витебской, Гродненской и Брестской областей.
В целом по стране 22 декабря, по прогнозу, будет преобладать облачная погода. Во многих районах пройдут небольшие дожди. На дорогах — гололедица. Температура воздуха составит 0, +3.