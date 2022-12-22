В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за туманов. Но не везде

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Опубликовано: 22.12.2022 08:47 , Обновлено: 22.12.2022

Белгидромет предупредил белорусов о туманах и объявил оранжевый уровень опасности в четырех областях на 22 декабря. Синоптики также рассказали, во сколько закончатся неблагоприятные условия.

[obnovleno_b]Синоптики продлили оранжевый уровень опасности из-за тумана до конца дня.

«В период с 12 до 18 ч распространятся на большую часть территории страны и г. Минск и сохранятся до конца дня и в течение ночи 23 декабря (пятница).[/obnovleno_b]

«Сегодня, 22 декабря (четверг) в период с 07 ч 30 мин до 11 ч по западной половине ожидаются туманы. Видимость в туманах 100-500 м», — сообщили специалисты.

Как видно на карте МЧС, это касается Минской, Витебской, Гродненской и Брестской областей.

В целом по стране 22 декабря, по прогнозу, будет преобладать облачная погода. Во многих районах пройдут небольшие дожди. На дорогах — гололедица. Температура воздуха составит 0, +3.