В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за надвигающегося снегопада. Обещают до -15°C

Опубликовано: 18.11.2022 12:27 , Обновлено: 18.11.2022

Белгидромет сообщил, что в субботу, 19 ноября, ожидает по восточной части Беларуси сильный снегопад. Из-за этого в стране объявили на этот день оранжевый уровень опасности.

Также синоптики рассказали, что через Беларусь двигается циклон из Украины в Россию, который принесет и на большей части страны снег. Погоду же обещают облачную с пояснениями.

19 ноября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося через территорию Украины на Белгородскую область России. На некоторых дорогах будет гололедица.

Температура воздуха в стране опустится ночью до -3..-9°С, а днем будет ненамного теплее -1 ..-6°С.

А в воскресенье температура упадет ещё больше. Все уже из-за атмосферных фронтов, двигающихся с юго-запада Европы. В воскресенье синоптики [link href=“https://pogoda.by/information/news/19460” rel=“noopener” target=“_blank”] обещают [/link] снег, туман, изморозь и падение температуры до -15°C при прояснениях. Ночью предсказывают -6.. -13°С, а днём -1.. -6°С.

В понедельник же днём, предварительно, прогнозируют температуру -4.. +2°С. При пояснениях, однако, до -11°C.