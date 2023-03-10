В Беларуси объявили о полном пересмотре воспитания в детсадах. Что изменилось?
В Беларуси «существенно пересмотрели» подходы к «патриотическому воспитанию» в детских садах. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко 9 марта.
По ее словам, теперь дети в средних и старших группах «начинают свой день с исполнения или прослушивания гимна Беларуси».
Кроме того, отметила Борисенко, «поднятие государственного флага – неотъемлемая часть всех мероприятий».
А еще дети ходят в музеи близлежащих школ, прогуливаются «к местам памяти и мемориальным доскам», сказала чиновница.
«И эту работу следует продолжать. То, что впитает в себя ребенок в детстве, остается с ним на всю жизнь», — заявила она.
Напомним, в конце августа 2022 года министр образования Беларуси Андрей Иванец подписал документ «о совершенствовании гражданско-патриотического воспитания обучающихся». Согласно нему на День знаний 1 сентября в белорусских школах должны были выставить государственные символы и исполнить государственный гимн.