В Беларуси объявили о полном пересмотре воспитания в детсадах. Что изменилось?

Опубликовано: 10.03.2023 09:08 , Обновлено: 10.03.2023

В Беларуси «существенно пересмотрели» подходы к «патриотическому воспитанию» в детских садах. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко 9 марта.

По ее словам, теперь дети в средних и старших группах «начинают свой день с исполнения или прослушивания гимна Беларуси».

Кроме того, отметила Борисенко, «поднятие государственного флага – неотъемлемая часть всех мероприятий».

А еще дети ходят в музеи близлежащих школ, прогуливаются «к местам памяти и мемориальным доскам», сказала чиновница.

«И эту работу следует продолжать. То, что впитает в себя ребенок в детстве, остается с ним на всю жизнь», — заявила она.

Напомним, в конце августа 2022 года министр образования Беларуси Андрей Иванец подписал документ «о совершенствовании гражданско-патриотического воспитания обучающихся». Согласно нему на День знаний 1 сентября в белорусских школах должны были выставить государственные символы и исполнить государственный гимн.