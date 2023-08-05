В Беларуси объявили о начале сезона охоты на пернатую дичь. Когда и на кого можно идти с ружьём и какие штрафы?

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Опубликовано: 05.08.2023 11:45 , Обновлено: 05.08.2023

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира объявила об открытии летне-осеннего сезона охоты на водоплавающую и болотную дичь, а также ряд других пернатых. Однако начинать выходить в ружьём разрешили не на всех птиц разом - для каждого вида определён свой стартовый срок, а для тех, кто не следует правилам, предусмотрены штрафы.

Так, в этом году с 12 августа открывается сезон охоты на следующие виды птиц:

водоплавающую дичь (кроме гусей);

болотную дичь;

вальдшнепа;

вяхиря;

голубя сизого;

перепела;

фазана.

Охотиться на них разрешили в светлое время суток как ружейным, так и безружейным способами, то есть белорусам разрешается пользоваться ловчими птицами, охотничьими собаками (кроме гончих и борзых), охотиться из засады, с подхода или с подъезда на маломерных судах (без двигателей либо с выключенными двигателями). При этом на охоту выходить можно с гладкоствольным охотничьи оружием и пользоваться патронами, снаряженными дробью.

Со 2 сентября стартует охота на:

рябчика;

серую куропатку.

С 16 сентября будет снят запрет на охоту на:

гуся белолобого;

гуся-гуменника;

гуся серого;

канадскую казарку.

Закроется летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь в этом году 10 декабря .

Какие штрафы?

В Госинспекции также напомнили, что во время охоты при себе у охотника должны обязательно быть следующие документы с не истёкшим сроком действия:

государственное удостоверение на право охоты;

разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия;

квитанцию или бумажный или электронный карт-чек об уплате госпошлины за право на охоту;

охотничью путевку.

За нарушение правил охотникам грозят немалые штрафы, а в некоторых случаях - и уголовная ответственность, предупредили в Госинспекции. В частности, за добычу дикого животного, не отнесенного к охотничьим или не указанного в охотничьей путевке по части 1 статьи 16.27 Кодекса об административных правонарушениях охотникам грозит от 10 до 30 базовых величин ( от 370 до 1 110 рублей сегодня) и конфискация ружей (или иных орудий охоты), а по статье 282 Уголовного кодекса за “незаконное перемещение (транспортировку) или разделку диких животных” охотника могут осудить на реальный тюремный срок - до трёх лет .

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В Госинспекции также напомнили о необходимо неукоснительного соблюдать требования правил безопасности, которые расписаны в главе 6 Правил охоты. За их нарушение охотникам также грозит административная ответственность (части 5 и 6 статьи 16.27 Кодекса об административных правонарушениях) - до 15 базовых штрафа ( 555 рублей сегодня ) , а при повторном нарушении в течение года – от 10 до 30 базовых штрафа ( от 370 до 1 110 рублей сегодня) и лишение права на охоту.