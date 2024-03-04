В Беларуси объявили начало весеннего сезона охоты. Когда и на кого можно идти в лес?

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Опубликовано: 04.03.2024 18:51 , Обновлено: 04.03.2024

Госинспекция охраны животного и растительного мира объявила старт весеннего сезона охоты на пернатую дичь. Для разных птиц - разные даты. Что стоит знать желающим поохотиться?

Даты начала сезона охоты следующие: с 9 марта - на гусей и селезней уток, с 16 марта - на самцов вальдшнепа «на тяге”.

[info_b]Тяга - название токового полета вальдшнепов-самцов, ставшее особенно популярным в охотничьей практике.[/info_b]

Завершится весенний сезон охоты в этом году, по информации Госинспекции охраны животного и растительного мира, 12 мая.

Его общая продолжительность не может превышать 28 дней (за исключением охоты на самцов вальдшнепа). А вот конкретные сроки открытия и закрытия весеннего сезона охоты на гусей и селезней уток каждое охотничье хозяйство может устанавливать самостоятельно. Все зависит от наличия объектов охоты в том или ином угодье.

Также с 20 марта по 10 мая желающие смогут поохотиться на самцов глухаря (кроме Брестской и Гродненской областей) и тетерева на токах. Однако в этом случае необходимо разрешение на добычу охотничьих животных и путевки к ним в соответствии с нормами изъятия.

Когда и как можно охотиться

Госинспекция также напомнила, что весенняя охота на гусей и селезней уток разрешена способом из засады и только с подманиванием (с помощью манков, подсадных птиц или чучел (профилей)). Охотиться в таком случае можно в светлое время суток, но не с 12 до 18 часов.

На самцов вальдшнепа можно охотиться способом из засады (“на тяге”). Разрешенное время – с 18 до 22 часов.

На кого еще разрешена охота

В целом же охотники при весенней охоте могу добыть:

пролетных (мигрирующих) гусей – гуся-белолобого, гуся-гуменника, гуся серого, канадскую казарку любого пола;

самцов (селезней) уток – кряквы, свиязи, гоголя, широконоски, чернети хохлатой, чирка-трескунка и чирка-свистунка, утки серой;

самцов вальдшнепа «на тяге».

Попутно при охоте на гусей и селезней уток разрешена добыча баклана, голубя сизого, цапель серой и белой большой.

Кроме того, при законном нахождении в угодьях охотники могут также добыть волка, шакала, лисицу, енотовидную собаку, ворону серую, сороку.

В качестве орудий охоты можно использовать гладкоствольное охотничье оружие, заряженное патронами с дробью. Чтобы найти и подать добытую дичь, охотник может воспользоваться охотничьими собаками: терьерами, таксами, легавыми, спаниелями, ретриверами, водными собаками.

В Госинспекции охраны животного и растительного мира добавили, что при весенней охоте можно добывать только указанные в охотничьей путевке виды птиц. Если вы нарушили это требование, вам грозит административная или уголовная ответственность, а также обязанность возместить причиненный окружающей среде вред.

Нельзя охотиться луками и арбалетами, охотничьим оружием с нарезным стволом, а также использовать патроны, снаряженные пулями или картечью.

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