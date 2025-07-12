В Беларуси объявили начало сезона охоты на птиц. Природоохрана предупредила о «категорических запретах»

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Опубликовано: 12.07.2025 16:59 , Обновлено: 12.07.2025

В Беларуси 12 июля официально стартовал летне-осенний сезон охоты, который продлится до 14 декабря. В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира напомнили об основных правилах, запретах и ответственности за их нарушение.

Что и когда можно добывать?

С 12 июля : открыта охота на бекаса.

: открыта охота на бекаса. С 9 августа : к списку добавляются водоплавающая и болотная дичь, вальдшнеп, вяхирь, сизый голубь, перепел и фазан.

: к списку добавляются водоплавающая и болотная дичь, вальдшнеп, вяхирь, сизый голубь, перепел и фазан. С 6 сентября : разрешается добыча рябчика и серой куропатки.

: разрешается добыча рябчика и серой куропатки. С 20 сентября : можно охотиться на гусей (белолобого, гумённика, серого) и канадскую казарку.

Кроме того, во время охоты по путёвке разрешается добыча волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, серой вороны и сороки, но только разрешёнными способами.

Какие документы нужны?

Для законной охоты, как сообщила природоохрана, необходимо иметь при себе следующий пакет документов с действующими сроками:

Государственное удостоверение на право охоты.

на право охоты. Разрешение ОВД на хранение и ношение охотничьего оружия.

на хранение и ношение охотничьего оружия. Охотничью путёвку .

. Квитанцию или карт-чек об уплате государственной пошлины.

Ключевые запреты и ограничения

В Госинспекции напомнили ряд запретов при охоте на пернатую дичь:

Запрещённое оружие : Категорически запрещено использовать нарезное, комбинированное оружие, а также охотничьи луки и арбалеты.

: Категорически запрещено использовать нарезное, комбинированное оружие, а также охотничьи луки и арбалеты. Запрещённые боеприпасы : Запрещено применять патроны, снаряжённые пулями или картечью. В ведомстве порекомендовали тщательно проверять патронташи на предмет случайно затерявшихся запрещённых патронов.

: Запрещено применять патроны, снаряжённые пулями или картечью. В ведомстве порекомендовали тщательно проверять патронташи на предмет случайно затерявшихся запрещённых патронов. Запрещённые зоны : Охота строго запрещена в зонах покоя (зона В). В зонах, предназначенных для охоты на копытных (зона А), охота на пернатую дичь может быть либо полностью запрещена, либо разрешена только в сопровождении представителя охотхозяйства.

: Охота строго запрещена в зонах покоя (зона В). В зонах, предназначенных для охоты на копытных (зона А), охота на пернатую дичь может быть либо полностью запрещена, либо разрешена только в сопровождении представителя охотхозяйства. Запреты на посещение лесов : Охота в лесных угодьях не допускается, если в данном районе введён официальный запрет на посещение лесов. Актуальную информацию необходимо проверять на карте Минлесхоза.

Правила безопасности и штрафы

Нарушение правил безопасности может повлечь административную ответственность по статье 16.27 КоАП в виде штрафа до 15 базовых величин (630 рублей). Повторное нарушение в течение года карается штрафом от 10 до 30 базовых величин (420-1260 рублей) или лишением права охоты .

Правилами безопасности, в частности, запрещается:

Находиться в транспортном средстве или осуществлять посадку/высадку с заряженным оружием .

в транспортном средстве или посадку/высадку . Доставать собранное оружие из транспорта за ствол .

собранное оружие из транспорта . Стрелять на шум , шорох , по неясно видимой цели или в условиях плохой видимости .

, , по или . Стрелять или находиться с заряженным оружием на расстоянии менее 200 метров от населённого пункта.

от населённого пункта. Стрелять из гладкоствольного оружия на расстоянии м енее 500 метров в направлении людей , населённых пунктов или транспорта (для нарезного оружия — менее 2 км ).

, населённых пунктов или транспорта (для нарезного оружия — ). Направлять оружие, даже незаряженное, на людей или домашних животных .

оружие, даже незаряженное, или . Добивать раненое животное при помощи приклада.

В Госинспекции также напомнили, что добыча животного, не указанного в путёвке (кроме нежелательных видов), также является незаконной охотой и может повлечь административную или уголовную ответственность (до 3 лет тюрьмы).

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