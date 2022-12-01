В Беларуси обнаружили пирожные и приправу с кишечной палочкой

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Опубликовано: 01.12.2022 11:48 , Обновлено: 01.12.2022

В Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья сообщили, что обнаружили бактерии кишечной палочки, а также плесень в ряде продуктов — приправе, замороженных овощах, пирожных. Проверьте, не покупали ли вы их.

Так, вопросы возникли к грузинской приправе «Хмели сунели» (30 г) от «Georgian Export Group» LTD. Там нашли плесень и бактерии группы кишечной палочки.

В слобосоленом филе в масле с укропом «Сельдь Атлантическая» изготовителя ООО «ТД «Балтийский берег», обнаружили КМАФАнМ (в больших, чем можно, количествах мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов), а также дрожжи.

Также санитарно-эпидемиологическая служба выяснила, что узбекский изюм от СП ООО «SIROJIDDIN AGRO FRUITS» не соответствует по микробиологическому показателю. В нем нашли плесень.

Дрожжи и кишечную палочку выявили в в смеси быстрозамороженных овощей для жарки «По-беловежски» из Польши (изготовитель Oerlemans Foods Siemiatycze Sp.z.o.o).

То же самое — в российских заварных пирожных «Кольцо» с начинкой творожный вкус от ИП Григорян Г.Г.

Только дрожжи нашли в майонезе «Классический провансаль» Ряба» (АО «Нижегородский масло-жировой комбинат», Россия).

Ранее Телеграф писал, что госстандарт Беларуси сообщил 8 ноября, что выявил продукт подсолнечное масло рафинированное «Домашнее», которое не является таким маслом на самом деле.

В Беларуси нашли поддельное подсолнечное масло