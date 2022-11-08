В Беларуси нашли поддельное подсолнечное масло

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Опубликовано: 08.11.2022 14:05 , Обновлено: 08.11.2022

Госстандарт Беларуси сообщил 8 ноября, что выявил продукт подсолнечное масло рафинированное "Домашнее", которое не является таким маслом на самом деле.

В Госстандаре сообщили, что продукт не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.

“Фактически по результатам испытаний анизидиновое число составило 4,3 при регламентированном значении для масел подсолнечных рафинированных дезодорированных высшего сорта – не более 3,0”, - рассказали о причинах такого решения специалисты.

По их решению, данное масло не может быть “идентифицирована как продукция, за которую выдается”.

“Наименование пищевой продукции, задекларированное изготовителем в маркировке, вводит потребителя в заблуждение, недостоверно характеризует пищевую продукцию и не позволяет идентифицировать ее по наименованию, так как продукция не является маслом подсолнечным рафинированным дезодорированным высшего сорта”, - рассказали в Госстандарте.