В Беларуси начали подготовку к экстремальным морозам. Температуру отопления повысили до кипятка

Опубликовано: 09.01.2026 18:07 , Обновлено: 09.01.2026

На минском предприятии "Минскэнерго" сообщили, что в связи с наступающим похолоданием система отопления переведена на новый режим. В магистральных трубопроводах воду нагрели до 90-100°C.

Но это не значит, что такая же температура будет в батареях. В радиаторах в квартирах температура регулируется автоматикой тепловых пунктов или персоналом ЖЭУ (жилищно-эксплуатационных участков) в соответствии с проектом здания, уточнили в “Минскэнерго”.

Тем временем Министерство жилищного и коммунального хозяйства (МинЖКХ) по всей стране начало подготовку к морозам до -20°С и ниже.

Глава ведомства ЖКХ Геннадий Трубило поручил подготовить мобильные автономные источники электроэнергии и модульные котельные.

Также в МинЖКХ распорядились усилить аварийно-диспетчерские службы. Работы по расчистке улиц, остановок, тротуаров, крыш, выступающих деталей фасада зданий также продолжаются.

Напомним, что, по словам первого замначальника Белгидромета (Белорусского гидрометеорологического центра) Татьяны Четырко, в пятницу сильные снегопады ещё будут повсеместно. Самую сложную обстановку до конца дня синоптики спрогнозировали для Минской, Витебской и Могилевской областей. В субботу прогноз тоже со снегопадами. А вот затем в Беларусь придут настоящие морозы.

Как следствие, уже в воскресенье ночью столбики термометров при ясном небе могут показать -23°С, а средняя температура по стране упадёт до -11…-18°С ночью и до -8…-15°С днём. Ещё холоднее – до -26°С – ожидается в понедельник, 12 января.

Сколько дней ещё будет падать снег в Беларуси? Синоптики предупредили о новой напасти