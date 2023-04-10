Синоптики пообещали белорусам до +19°C. Где ждать грозы?

Опубликовано: 10.04.2023 11:31 , Обновлено: 10.04.2023

Белорусов ожидает по-весеннему тёплая погода на этой неделе. Об этом свидетельствует прогноз погоды, озвученный Белгидрометцентром и синоптиком Дмитрием Рябовым. По его словам, температурный фон с 10 по 16 апреля будет даже немного выше нормы. Однако, как и на прошлой неделе, без дождей и гроз не обойдется.

«Несмотря на холодное начало апреля, наступление весны уже не остановить», - заявил в эфире телеканала ОНТ белорусский синоптик Дмитрий Рябов. Потеплению на этой неделе, по его словам, будет способствовать то, что в Беларусь продолжат поступать теплые воздушные массы с южных широт.

Так, согласно прогнозу Белгидрометцентра, во вторник, 11 апреля , на погоду в Беларуси повлияет область повышенного атмосферного давления, а также влажная неустойчивая воздушная масса над севером страны. Из-за этого на вторник синоптики выписали предупреждение о рисках гроз и небольших кратковременных дождей по северу Беларуси, из-за чего возникает опасность нарушения электроснабжения, а также возникновения пожаров в лесах и жилых и производственных зданиях.

В целом же по стране 11 апреля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики предупредили, что в ночные и утренние часы в отдельных районах будет формироваться слабый туман. Температура воздуха ночью не опустится ниже нуля, а в южных районах достигнет +6°С, днём воздух прогреется до +14..+19°С.

В среду, 12 апреля , погоду в ночные часы будет определять область повышенного атмосферного давления, а к утру и в течение дня погода будет формироваться под влиянием неустойчивых воздушных масс. В южных районах страны, по словам синоптиков, будет сказываться влияние фронтального раздела. В результате белорусов в этот день ждёт облачная погода, с прояснениями и кратковременными дождями в отдельных районах.

Слабый туман будет сохраняться, ка к и в предыдущие два дня - по ночам и утрам. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +7°С, днем - от +12 до +18°С. В южных районах страны температура составит от +9 до +11°С.

В четверг, 13 апреля , погода будет формироваться главным образом за счет малоподвижного фронтального раздела, в результате чего белорусов ждёт облачная с погода и дожди, а также утренние и ночные туманы. Температура воздуха ночью опустится до +2..+8°С, а днём поднимется до +9..+16°С.

В пятницу, 14 апреля , по словам Дмитрия Рябова, малоактивный атмосферный фронт будет оставаться по западной половиной страны, где и ожидаются дожди. Из-за туманов ночью и утром видимость на дорогах снизится до километра. Ночная температура будет колебаться от +4 до +9°C, дневная - от +10 до +14°C.

Согласно предварительному прогнозу на выходные, 15 и 16 апреля, погода существенно не изменится. В пасхальные выходные белорусов ожидает переменная облачность, без существенных осадков (они возможны лишь в западных районах). Ночная температура составит от +6 до +11°C. Днём в субботу воздух прогреется до +10… +13°C, а в воскресенье - до +10°C в Брестской области и до +18°C - в Гомельской.