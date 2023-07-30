В Беларуси начали делать строительные инструменты и пельмени из... шоколада. Сколько стоят?

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Фабрика "Спартак" предложила жителям Гомеля и Минска (где есть фирменные магазины) купить строительные инструменты, сделанные из шоколада. Подписчики в Тик-Токе оценили идею весьма положительно. Но один их вопрос так и остался без внятного ответа.

Чтобы купить такие конфетищи, придется ехать в фирменные магазины. В ближайшем продуктовом их будет не найти.

“ОФИГЕННО???? особенно строительные материалы меня очень удивили. Кстати, вчера нашла шоколадку в 99% именно Спартак и очень счастлива было???”, - написала одна из ценительниц то ли строительных материалов, то ли шоколада, а может и всего вместе.

[link href=“https://www.tiktok.com/@spartak.by?refer=embed” target=“_blank” title=“@spartak.by” rel=“noopener”] @spartak.by [/link] Только взгляните, сколько всего интересного можно сделать из шоколада! ? А приобрести эти шедевры можно в наших фирменных магазинах! ☺️?☺️ [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?refer=embed” title=“спартак” target=“_blank” rel=“noopener”] #спартак [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4?refer=embed” title=“шоколад” target=“_blank” rel=“noopener”] #шоколад [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“гомель” target=“_blank” rel=“noopener”] #гомель [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2?refer=embed” title=“могилев” target=“_blank” rel=“noopener”] #могилев [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“бобруйск” target=“_blank” rel=“noopener”] #бобруйск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“пинск” target=“_blank” rel=“noopener”] #пинск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82?refer=embed” title=“брест” target=“_blank” rel=“noopener”] #брест [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE?refer=embed” title=“гродно” target=“_blank” rel=“noopener”] #гродно [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?refer=embed” title=“сладости” target=“_blank” rel=“noopener”] #сладости [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?refer=embed” title=“шоколадспартак” target=“_blank” rel=“noopener”] #шоколадспартак [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B?refer=embed” title=“шоколадныефигуры” target=“_blank” rel=“noopener”] #шоколадныефигуры [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B?refer=embed” title=“шоколадручнойработы” target=“_blank” rel=“noopener”] #шоколадручнойработы [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7259758718660987653?refer=embed” target=“_blank” title=”♬ original sound - Кондитерская фабрика «Спартак»” rel=“noopener”] ♬ original sound - Кондитерская фабрика «Спартак» [/link]