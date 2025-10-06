В Беларуси начал вещание новый круглосуточный телеканал
Белтелеком сообщил 6 октября, что в сервисе IPTV-телевидения ZALA на 70-й кнопке почитался новый телеканал. Он доступен как в базовых, так и расширенных пакетах.
В БТК пообещали, что новый телеканал под названием “Вопросы и ответы” будет круглосуточно показывать зарубежные телевикторины, снятые как в России и так и других странах, начиная с 1980-х годов.
Неясно, что там с западными викторинами, но в ближайшее время в ТВ-программе у телеканала стоят сплошные “Что? Где? Когда?” и “Угадай мелодию”.
Ранее Telegraf.news писал, что Белтелеком 10 сентября объявил о запуске двух новых телеканалов в видеосервисе ZALA. Один из них — о технологиях, а второй — о “роскошной жизни” и “успешных людях”.
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