Белтелеком добавил в ZALA телеканал "о роскошной жизни"

Опубликовано: 10.09.2025 17:59 , Обновлено: 10.09.2025

Белтелеком 10 сентября объявил о запуске двух новых телеканалов в видеосервисе ZALA. Один из них — о технологиях, а второй — о "роскошной жизни" и "успешных людях".

Так, новые телеканалы появились в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV, а также базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA.

Это Нано HD на кнопке 83 и Luxury HD на кнопке 84.

Согласно описанию Белтелекома, Нано HD — телеканал о технологиях, инновациях и финансах.

“Программы канала расскажут о том, как работают машины, какие современные разработки появились в медицине и образовании, а также покажут новинки в сфере робототехники и инновационного строительства”, — сообщили на предприятии.

Еще один новый канал, Luxury HD — “о роскошной жизни, красоте и успешных людях”. В эфире пообещали показывать программы” о рейтинговых ресторанах и престижных салонах красоты, лучших отелях и пляжах мира”.

“Зрители увидят элитную недвижимость, замки и яхты, а также узнают о дорогих автомобилях, мотоциклах и ювелирных украшениях”, — сообщили в Белтелеком.

Ранее Telegra.news писал о запуске нового тестового телеканала ducktv в своих видеосервисах ZALA. Контент канала, по заверению вещателя, ориентирован на «самых маленьких зрителей от 0 до 3 лет».

http://telegraf.news/obshhestvo/beltelekom-dobavil-v-zala-telekanal-dlya-zritelej-ot-0-do-3-let/