В Беларуси изменили несколько правил погребения. Что изменится?

Опубликовано: 19.12.2023 21:54 , Обновлено: 19.12.2023

Минтруда 19 декабря сообщило, что в законы, которые касаются процедуры погребения были внесены изменения. Они вступят в силу с июля 2024 года. Но касаться будут некоторых нюансов.

В министерстве рассказали, что изменения в законе «О погребении и похоронном деле» предусматривают право социальных служб на самостоятельное обращение в похоронные службы для организации погребение белорусов, если у тех нет родственников или знакомых, которые бы взяли на себя организацию.

Такое право получили:

дома-интернаты,

территориальные центры социального обслуживания населения.

Главное, чтобы в их структуре имелись отделения круглосуточного пребывания.

Также в Минтруда уточнили, что услуги по погребению будут оказываться специализированной организацией в пределах установленного размера пособия на погребение.

Ранее Телеграф сообщил, что с 1 декабря в Беларуси выросла сумма пособия на погребение. По сравнению с ноябрьским, пособие, выплачиваемое выплачивается за счет средств бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты, вырастет на 31,4 рубля.

В Беларуси повысили пособие на погребение. Сколько будут платить с 1 декабря?