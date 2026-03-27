В Беларуси готовят закон о конфискации имущества без приговора суда

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Опубликовано: 27.03.2026 09:10 , Обновлено: 27.03.2026

Старший прокурор управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Ольга Бахарь сообщила на пресс-конференции в Национальном пресс-центре, что в Беларуси готовится закон, который позволит конфисковать имущество без приговора суда у некоторых категорий белорусов.

«В настоящее время готовятся изменения в законы о борьбе с коррупцией, предусматривающие возможность изъятия у всех категорий государственных должностных лиц и их близких родственников имущества, законность происхождения которого они не могут подтвердить», — пояснила прокурор.

Других подробностей о законопроекте пока нет.

Ранее стало известно, что в Беларуси за 2025 год осудили 657 коррупционеров. Такая статистика прозвучала на заседании Президиума Верховного Суда Беларуси 11 февраля. На нем председатель Верховного Суда Андрей Швед не только подвел итоги работы белорусских судов общей юрисдикции за прошлый год, но и поставил задачи своим подчиненным на этот год.

В Беларуси за год осудили 657 коррупционеров