В Беларуси дважды запретили продавать подросткам вейпы

Опубликовано: 06.10.2022 08:20 , Обновлено: 06.10.2022

Александр Лукашенко 5 октября подписал закон, который вносит изменения в закон «Об основах государственной молодежной политики». В нем, среди прочего, прописан запрет продавать несовершеннолетним электронные сигареты (вейпы).

«В качестве меры по формированию здорового образа жизни молодежи закрепляется запрет на реализацию несовершеннолетним электронных систем курения, жидкостей для них, систем для потребления табака», — сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Но и раньше продавцы не имели права реализовывать вейпы и жидкости для них подросткам. Это было закреплено в Декрете № 2 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь» от 21 мая 2020 г.

Таким образом, этот запрет прописан в белорусском законодательстве дважды.

[info_b]Административная ответственность за продажу несовершеннолетним электронных систем курения и жидкостей для них, а также систем для потребления табака предусматривает штраф в размере от 20 до 50 базовых величин (статья 12.17 КоАП).[/info_b]

Кроме этого, как сообщили в пресс-службе, новый закон по-новому определяет, как поддерживать молодежные общественные организации путем выделения из бюджета денег на продвижение молодежных инициатив.

Ранее Телеграф писал, что в БРСМ пообещали отправить молодежь на целину «строить Беларусь»:

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