В Беларусь возвращается "скандинавская" прохлада. Где ждать мокрый снег?

Опубликовано: 01.03.2026 21:50 , Обновлено: 01.03.2026

Календарная зима в Беларуси неожиданно завершилась настоящей температурной "лихорадкой", побившей многолетние рекорды. Тем не менее, начало марта будет не таким "жарким" как конец февраля. Как сообщил Телеграм-канал Nadvorie, ссылаясь на спутниковые данные, к западным границам Республики подошел размытый холодный фронт циклона, центр которого сейчас находится над Финляндией.

За фронтом на территорию Беларуси начнет поступать более прохладный воздух с Балтики. “Завтра по-прежнему тепло, но на два–четыре градуса будет холоднее”, – уточнил метеоролог канала.

Впрочем, согласно прогнозам, днем в понедельник, 2 марта, на севере страны ожидается +2..+5°С, в центре +6..+8°С, а на юге воздух прогреется как минимум до +10°С.

Полоцк побил абсолютный рекорд февраля

Кстати, с приходом марта можно подвести некоторые итоги февраля. Завершающий день зимы выдался аномально теплым. По данным погодного проекта “Метеовайб”, в Полоцке был побит абсолютный рекорд температуры воздуха для февраля, составивший +12.0°С (предыдущее достижение +11.5°С держалось с 1990 года).

Но это не единственное достижение. Новые суточные максимумы зафиксированы на целом ряде метеостанций:

Гродно: +13.5°С (предыдущий +12.2°С в 2017 году);

Шарковщина: +11.0°С (предыдущий +9.3°С в 2024 году);

Верхнедвинск: +9.7°С (+8.7°С в 2017 году);

Нарочь: +9.8°С (+9.7°С в 2024 году);

Лынтупы: +9.5°С (+9.0°С в 2024 году).

Тем не менее, несмотря на такой теплый финал, февраль в целом оказался самым холодным с февраля 2012 года. К тому же в этом месяце наблюдался дефицит осадков.

Волна тепла затронула не только Беларусь. В Литве в последний день зимы также обновился национальный суточный максимум: на метеостанции Варена зафиксировали +13.5°С, что превысило прежнее достижение в Друскининкае (+12,6°С в 2017 году). В Латвии отмечено шесть новых суточных рекордов. Ну а в Польше, судя по всему, погода побила все мыслимые рамки: там на 40 метеостанциях из 60 обновлены суточные рекорды, на трех был побит абсолютный рекорд февраля. В городе Польковице на юго-западе страны воздух и вовсе прогрелся до +20,2°С!

В то же время расслабляться рано. Как пояснили в Nadvorie, к вечеру понедельника северо-восточная часть Беларуси окажется в тыловой части циклона, который переместится в район Нижнего Новгорода (РФ). Здесь вечером и в ночь на вторник ещё возможны осадки в виде мокрого снега при температуре -1..+1°С.

Прохождение циклона, естественно, откроет дорогу более холодному воздуху из Скандинавии. Поэтому днем во вторник по северу страны ожидается около 0°С, а по югу — не выше +4..+7°С.

Прогноз погоды от Белгидромета на 2-4 марта

Согласно данным государственного бюро прогнозов, Белгидромета, погода в ближайшие дни будет неустойчивой.