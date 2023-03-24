В Беларусь вернется снег? Синоптики рассказали о погоде в конце марта и начале апреля

Опубликовано: 24.03.2023 12:41 , Обновлено: 24.03.2023

Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в конце марта и начале апреля. Судя по прогнозу, весна пока не собирается полноценно вступить в свои права.

По словам начальника службы метеопрогнозов Белгидромета Татьяны Четырко, в конце марта снова похолодает. В Беларусь начнет поступать очень холодный воздух со стороны Скандинавии.

Температурный фон ощутимо понизится 28 марта.

В начале апреля, рассказала специалист, тоже будет холодно. Поэтому, таких теплых дней, как сейчас, пока не случится. Кроме того, синоптики ожидают дождь.

[info_b]Кстати, как пишет телеграм-канал о погоде в Беларуси @nadvorie, 23 марта в Гродно побит температурный рекорд 64-летней давности — +17.4°С +16.6°С 23 марта 1959 года.

Кроме того, обновлен рекорд в Лельчицах. Там 23 марта 2023 года было +19° (в 2022-м —+18.7°).

Установлены рекорды также в Волковыске (+18.4° против +18.1° в 2014 году) и Лиде (+17.7° против +17.5° 2014 г.).

Абсолютный максимум 23 марта составляет +21.4°, установленный 2014 году в Житковичах. А абсолютный минимум ночи –25.9° в 1963 году в Полоцке.

[/info_b]

Прогноз погоды в Беларуси на 25-27 марта

По прогнозу Белгидромета, 25 марта погоду в нашей стране определят атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Будет облачно, но с прояснениями.

Дожди пройдут ночью и утром почти по всей Беларуси.

Пока что будет тепло. Ночью температура составит +5..+11°С, днем воздух прогреется до +10..+16°С.

В воскресенье 26 марта практически ничего не изменится. Но немного похолодает. Ночью обещают +3..+8°С, днем — +8..+14°С.

Уже в понедельник 27 марта х орошую погоду испортят фронтальные разделы от циклона с центром над Карпатами. С ночи по стране начнутся дожди и мокрый снег, местами сильные.

Температура ночью опустится до -1..+5°С, днем составит от +4°С по северо-западу до +15°С по юго-востоку республики.

А снег вернется?

Предварительно, 28 марта в Беларуси пойдет не только мокрый снег, но и обычный, а также дождь, передает госагентство БелТА. К тому же, вероятно усилится ветер порывами до 15-20 м/с.

Ночью температура составит от -3 до +4°С, по востоку — +5-8 градусов. Днем ожидат от 0 до 7°С, по востоку — +8-12 °С.

Снег прогнозируют и на 29 марта.