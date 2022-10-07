В Беларусь пришло тепло. Синоптики рассказали, помешают ли дожди насладиться погодой на выходных

Опубликовано: 07.10.2022 14:01 , Обновлено: 07.10.2022

После очень холодного сентября с середины недели к некоторым белорусам пришло долгожданное осеннее тепло. «Белгидромет» спрогнозировал, что оно не покинет их и на выходных 8-9 октября. Особенно хорошо будет в субботу. Но есть пару нюансов.

По прогнозу синоптиков, в субботу 8 октября погоду в Беларуси в основном определит повышенное атмосферное давление, сформированной в теплой воздушной массе. Специалисты ожидают переменную облачность. Местами по северо-западу пройдут небольшие и недолгие дожди.

Ночью и утром нужно быть осторожными, особенно водителям — в отдельных районах появится туман. Ветер местами будет с порывами.

Температура ночью составит +3..+9°С. Днем воздух прогреется до +14..+20°С.

В воскресенье 9 октября с запада на восток Беларуси будет идти атмосферный фронт — он принесет ночью и утром на большую часть территории дожди. Днем они пройдут преимущественно по Гомельской и Могилевской областям.

Снова обещают туман и порывистый ветер.

Если ночью температура составит +4..+10°С, почти как в субботу, то днем уже немного похолодает — эксперты спрогнозировали +9..+16°С.

А вот ночью в понедельник 10 октября в некоторые районы Беларуси придут заморозки 0..-3°С. Хотя днем температура составит от +10°С до +17°С.

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