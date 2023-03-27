В Беларусь придёт "полярное вторжение". Синоптики рассказали, когда вернётся весна

Опубликовано: 27.03.2023 09:36 , Обновлено: 27.03.2023

В конце марта в Беларусь на несколько дней вернутся зимние холода с ночными заморозками и снегом. Об этом свидетельствует предварительный прогноз погоды, озвученный в Белгидромете. Там также рассказали, когда вернётся по-настоящему весенняя погода.

“На исходе марта температурный маятник качнётся в обратную сторону и последние дни месяца пройдут под знаком холодного полярного вторжения. Температура существенно понизится. Вернутся слабые ночные морозы. Осадки станут выпадать в смешанной фазе в сопровождении северного ветра”, - рассказал о погоде в начале этой недели синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ.

Так, в ночь на вторник, 28 марта , температура воздуха опустится до -3°C в западных районах, в восточных районах столбик термометра покажет не выше +8°C. Днем будет заметно холоднее, чем на прошлой неделе - в диапазоне от -2 до 1°C. Возможен снег, мокрый снег с дождем.

В среду, 29 марта , согласно предварительному прогнозу Белгидрометцентра, ночная температура по стране будет колебаться от -1°C на западе Беларуси до +6°C на востоке, дневная, соответственно, от -2 до +3°C.

Ночная температура в четверг, 30 марта , опустится до -1.. -7°C, днем столбик термометра поднимется не выше -1…+3°C.

По словам Дмитрия Рябова, такое резкое похолодание будет не продолжительным: уже во второй половине недели погода в Беларуси будет определяться Балтийским циклоном. Под его влиянием атмосферные фронты с запада Европы постепенно начнут приносить в страну более теплые воздушные массы. В результате во всех районах Беларуси ожидается облачная погода и периодические осадки различной интенсивности. В ночные и утренние часы возможен слабый туман.

Так, в пятницу, 31 марта , в Беларуси ночью ожидается около ноля, а днем воздух прогреется до +1…+4°C.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, существенного потепления к выходным ожидать не следует, однако и существенных осадков не прогнозируется. Лишь в южных районах страны возможны кратковременные осадки, а по утрам - слабые туманы.

В субботу, 1 апреля , ночью будет от +5°C в южных районах до -3°C по северу страны. Днем в субботу на большей части воздух прогреется до +3°C.

В воскресенье, 2 апреля , средняя температура воздуха по стране, согласно предварительному прогнозу синоптиков, составит от +1 до +5°C.