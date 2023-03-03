В Беларусь идут весенние метели. Насколько холодно будет на выходных?

Опубликовано: 03.03.2023 13:26 , Обновлено: 03.03.2023

Холодную и слякотную погоду спрогнозировали белорусские синоптики на предстоящие выходные. Белгидромет объявил на субботу, 4 марта, оранжевый уровень опасности во всех регионах страны. А что ждать в воскресенье?

Причиной объявления оранжевого уровня стал сильный западный ветер, порывы которого, по прогнозам синоптиков, будут достигать скорости 15-20 м/с. На отдельных участках дорог также возможна гололедица, предупредили в Белгидромете.

В целом же погода в Беларуси в предстоящие выходные, по словам синоптиков, будет определяться атмосферными фронтами, идущими от циклона, который в настоящее время смещается с территории Финляндии на Псковскую область России.

В результате в субботу, 4 марта, на всей территории страны будет облачно с прояснениями, от -5°С ночью до +5°С днем. Белорусов ждет мокрый снег, в южных районах – сменяющийся дождем. Днем в отдельных районах возможны метели.

Фото: МЧС

К воскресенью, 5 марта , страна окажется под влиянием тыловой части циклона, который продолжит уходить по направлению к Верхней Волге. Тем не менее, существенных изменений в погоде не произойдет. При прояснениях ночью температура воздуха опустится до -7°С, а днем не будет подниматься выше +3°С. По-прежнему будет облачно и местами снежно, сохранится сильный, порывистый западный ветер.

Погоду в начале следующей недели будет определять неустойчивая холодная воздушная масса, которая направится к Беларуси со Скандинавского полуострова. В результате ночи станут еще холоднее (в понедельник, 6 марта , при прояснениях - до -10°С по северу страны), днем температура воздуха будет колебаться от -3 до +3°С. Синоптики не исключают вероятности кратковременных метелей и мокрого снега по всей стране.