В Беларусь идут сильные метели и непрерывный снегопад. Надолго ли и где похолодает до -14°C

Опубликовано: 07.01.2026 15:03 , Обновлено: 07.01.2026

В Беларусь идёт пора непрекращающихся снегопадов. Снег будет падать с четверга, всю пятницу и до субботы включительно. Иногда он будет сопровождаться сильным ветром и метелями. Да ещё такими, что видимость упадёт до 200 метров.

Белгидромет и МЧС объявили оранжевый уровень опасности на предстоящий четверг, 8 января, и предупредили, что по юго-восточной половине Беларуси стоит ждать сильный снег, метель, а на дорогах — снежные заносы.

В пятницу, 9 января, ситуация будет все ещё сложной. Метеорологи предупредили о сильном снеге, метели и снежных наносах на дорогах. Ветер в порывах разгонится до 15–20 м/с, а местами — и вовсе до 24 м/с. По юго-востоку местами обещали “очень сильный снег”.

По данным метеорологического канала Nadvorie, все эти снежные напасти произойдут из-за циклона, который уже сформировался над Средиземным морем и “начал своё путешествие” на северо-восток. Беларусь окажется в зоне его циркуляции и в зоне тёплого фронта 8 января в первой половине дня.

В четверг циклон будет двигаться над территорией Украины, дойдя к вечеру до Киева и достигнув своего пика. И в это время (вечер 8-го и ночью 9 января) на территории Беларуси, в центре и особенно на восточной половине страны, будут наиболее интенсивные метели и снегопады; видимость может ухудшаться до 200–400 м при ветре 12–16 м/с, порывами до 20 м/с.

Белгидромет также предупредил о существенном понижении температуры. В четверг, 8 января, ночью она опустится до -6..-12°С, а днём будет в пределах -4..-10°С.

В пятницу, 9 января, воздух охладится от -4°С по юго-востоку до -16°С по северу; днём — до -7..-14°С, а по юго-востоку — до -3..-6°С.