В Беларусь идут рождественские метели. Где выглянет солнце на больших выходных?

Опубликовано: 24.12.2025 13:35 , Обновлено: 24.12.2025

Некоторым белорусам в этом году, возможно, посчастливится встреть Рождество со снегом и настоящей зимней атмосферой. По крайней мере, на это указывают оперативные прогнозы синоптиков. Они пообещали нам рождественские метели с морозами до -13°С. Но кое-где всю эту зимнюю сказку на больших выходных подсветит и приятное декабрьское солнышко.

Пока территория Беларуси остаётся на периферии скандинавского антициклона, поэтому кое-где держится знатный десятиградусный морозец. По оперативному прогнозу Белгидромета, морозная погода ожидается белорусов и в Рождество, которое католики и большинство протестантов будут отмечать уже завтра, 25 декабря .

Уже во второй половине дня, по расчётам специалистов, Беларусь окажется под влиянием малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. Именно он принесёт с собой рождественские метели (пусть и слабые).

Снег достанется главным образом северо-восточным районам страны, а вот остальные погодные “прелести” - гололедица и сильный порывистый ветер ожидаются повсеместно. Из-за усиления ветра, порывы которого могут достигать 15-20 м/с, к вечеру 25 декабря Белгидромет объявил по всей стране жёлтый уровень опасности.

Температура воздуха в Рождество ночью опустится до -4°С по северу и аж до -13°С по югу и юго-западу Беларуси. Днём выше нуля градусник тоже не поднимется - температура будет держаться в диапазоне 0..-6°С. Холоднее всего будет на юго-запад, но, как отметили авторы Telegram-канала “Метеовайб”, при этом именно там из-за меньшей облачности там будет больше солнца .

По расчётам авторов канала @nadvorie, наиболее интенсивные снегопады ожидаются ночью и ранним утром 26 декабря на юго-востоке страны, в Гомельской области.

Затем температура начнет постепенно расти, начиная с севера, из-за увеличения облачности и адвекции более тёплого воздуха. В выходную пятницу, 26 декабря , также ожидаются снежные осадки. Снега не дождутся разве что западные районы страны, а вот по юго-востоку они, наоборот, усилятся днём, как и западный ветер, порывы которого местами будут достигать 15-20 м/с.

По прогнозам Белгидромета, ночь 26 декабря минимальная температура воздуха будет колебаться от -9°С по юго-западу до +1°С по северу страны, а днём воздух прогреется до -2..+5°С.

На субботу, 27 декабря , облачную погоду. Снегопадов в этот день можно ожидать на востоке страны, но, увы, это уже будет скорее мокрый снег с дождём, так что на снеговиков и снежных ангелов в эти длинные выходные белорусам рассчитывать не приходится. Минимальная температура воздуха ночью составит от -5°С до +1°С, днём от -2°С до +4°С.

Впрочем, авторы “Метеовайба” многозначительно намекнули, что “зима ещё к нам вернется”.